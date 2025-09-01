Más de un millón de bolivianos dejó la pobreza estructural, según Censo Nacional

Más de un millón de bolivianos dejaron de estar en situación de pobreza estructural, según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, informó mel director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia.

LA PAZ (Xinhua/NA).- El director del INE declaró a medios que en el operativo censal realizado el 23 de marzo de 2024 participó más de medio millón de voluntarios.

“Es la primera vez en la historia que georreferenciamos todas las viviendas del país. La revisión técnica determinó que cubrimos el 99,99 por ciento de los segmentos a nivel nacional, una cifra que denota la calidad del proceso”, explicó Arandia a la televisión estatal.

Los datos preliminares del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024 revelan un avance sustancial en los indicadores sociales.

El número de personas en situación de pobreza estructural alcanzó 3,2 millones en 2024, luego de registrar 4,3 millones en 2012.

Para Arandia, este descenso está asociado a mejoras en infraestructura, acceso a servicios básicos, calidad educativa y atención a la salud.

El censo muestra también una mejora en la escolaridad, al alcanzar los 10,6 años de estudio en promedio entre los bolivianos, luego de haber tenido 7,4 años en 2001.

El director del INE expuso que hace dos décadas, la brecha entre hombres y mujeres era de 1,5 años y se redujo a 0,7 el año pasado.

En cuanto a la conectividad digital, de acuerdo con el reporte también se produjo un cambio significativo, al llegar el año pasado al 76,3 por ciento de los hogares con acceso a internet, tras haber registrado un 9,6 por ciento en 2012.

En áreas rurales, esta cobertura pasó del 0,7 por ciento en 2012, al 50 por ciento en 2024, un avance que refleja el cambio en las condiciones de vida del campo boliviano.

Los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda serán fundamentales para el diseño de políticas públicas, en un país que atraviesa una etapa de transición en cuanto a equidad y desarrollo social, según el director del INE.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Pobreza estructural en Bolivia. Money-Bolivia