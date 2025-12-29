Más de 650 estudiantes recibieron acompañamiento educativo en 2025

El programa provincial se desarrolló en 29 sedes distribuidas en toda la provincia. Los números reflejan el alcance provincial del proyecto y su presencia sostenida en los barrios, con foco en la alfabetización inicial.

USHUAIA.- El programa “Aprendo en mi Barrio” -dependiente del Ministerio de Educación de la provincia- cerró el año con un importante fortalecimiento de su trabajo territorial, consolidándose como una política socioeducativa clave para el acompañamiento de las trayectorias escolares de niñas y niños, con especial foco en el fortalecimiento de la alfabetización inicial.

A nivel provincial el plan profundizó el vínculo con las instituciones educativas, lo que permitió llegar de manera más efectiva a estudiantes que requerían acompañamiento específico. Asimismo, se trabajó de forma articulada con los equipos de Gabinete de Psicopedagogía y Asistencia Escolar, atendiendo las particularidades de aquellas trayectorias que demandaban un abordaje integral y personalizado.

En cuanto a la cobertura territorial, en Ushuaia el programa finalizó el año con 15 sedes activas alcanzando a 380 estudiantes. En Tolhuin se desarrollaron actividades en 4 sedes, con una participación de 80 estudiantes; mientras que en Río Grande se sostuvo el trabajo en 10 sedes activas, acompañando, aproximadamente, a 200 estudiantes. Estos números reflejan el alcance provincial del programa y su presencia sostenida en los barrios.

Aprendo en mi Barrio participó este año por primera vez en las tres localidades de la provincia en la Feria de Arte, Ciencia y Tecnología, donde compartió con la comunidad el recorrido y la identidad del programa. En ese marco, se desarrollaron investigaciones vinculadas a la flora autóctona e introducida y al reconocimiento de las aves de la costa fueguina, además de propuestas culturales y festejos que contaron con una activa participación de las familias.

El programa también formó parte de la Expo ESI 2025, donde se abordaron temáticas relacionadas con la identidad personal y barrial, así como los cuidados propios y entre pares, en un trabajo articulado con la Escuela Popular de Géneros, Disidencias, Masculinidades y Cambio Social.

A lo largo del año se logró consolidar un enfoque territorial basado en intervenciones cercanas, flexibles y efectivas, complementado con salidas barriales que permitieron compartir información del programa con vecinos y vecinas, fortaleciendo la asistencia y el vínculo comunitario en cada sede.

De este modo, la cartera educativa sostiene su apuesta por el acompañamiento integral de las infancias a través de un equipo de docentes territoriales que desarrollan propuestas vivenciales, juegos pedagógicos, recursos innovadores y acompañamiento escolar específico. Al mismo tiempo, se promovió la participación de las familias, generando espacios educativos de calidad en los barrios de toda la provincia.

De cara al próximo año, Aprendo en mi Barrio formará parte de las actividades del Gobierno para el verano y ya se está planificando la propuesta anual 2026, con el objetivo de seguir fortaleciendo el acompañamiento de las trayectorias educativas en los distintos barrios de la provincia.