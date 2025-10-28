Más de 600 personas participaron del Programa Municipal sobre Neurodesarrollo

La gestión del intendente Martín Perez reafirma su compromiso con la promoción del cuidado integral de las infancias, impulsando políticas públicas que favorecen entornos educativos accesibles, inclusivos y empáticos.

RIO GRANDE.- El Centro Municipal de las Infancias, dependiente de la Secretaría de Salud del Municipio, llevó adelante el cierre del Programa Municipal de Formación sobre Neurodesarrollo para la Comunidad Educativa.

La propuesta estuvo destinada a fortalecer las herramientas pedagógicas y de acompañamiento de quienes trabajan con las infancias y acompañan sus trayectorias educativas en toda la provincia.

La formación alcanzó una gran convocatoria, con más de 600 participantes que completaron la cursada y aprobaron el examen final obteniendo su certificación. Este logro refleja el fuerte compromiso de la comunidad educativa y de los equipos vinculados a la atención, el cuidado y la enseñanza en la primera infancia y la educación primaria, consolidando así un espacio de aprendizaje colectivo de gran impacto en la provincia.

La capacitación estuvo dirigida a docentes de nivel inicial y primario, estudiantes de carreras docentes, personal de salud, acompañantes terapéuticos, terapeutas ocupacionales, profesores de educación física y de deportes, conformando un espacio interdisciplinario que promovió el intercambio de experiencias y enfoques en torno al desarrollo infantil.

El programa se desarrolló en cuatro encuentros que abordaron distintos aspectos del neurodesarrollo desde una perspectiva inclusiva: “Comprendiendo el TDAH en el ámbito escolar”; “Una mirada integral desde la pediatría del desarrollo en la infancia”; “Hablemos sobre el perfil de funcionamiento” y “Comprendiendo el TEA en el ámbito escolar”.

El último encuentro se desarrolló el pasado viernes y estuvo a cargo del Lic. Nicolás Cataldo, neuropsicólogo especializado en trayectorias escolares diversas y miembro del equipo ampliado del Centro Municipal de las Infancias, quien brindó herramientas para promover prácticas educativas sensibles, respetuosas y basadas en la singularidad de cada niño y niña.

Cabe destacar que esta propuesta formativa cuenta con resolución ministerial en trámite, lo que le permitirá al Municipio local continuar ampliando su alcance y fortaleciendo futuras ediciones, frente al alto interés y la participación demostrada por las y los fueguinos.