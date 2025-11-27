Más de 50 mujeres recibieron sus certificados en oficios no tradicionales

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades, llevó adelante este miércoles la entrega de certificados del programa Mujeres en Marcha, una política pública orientada a fortalecer la autonomía económica de mujeres mediante capacitaciones en oficios.
USHUAIA.- En esta edición, más de 50 mujeres de distintos barrios de la ciudad finalizaron sus formaciones en resina, soldadura, mecánica ligera, aberturas en PVC, diseño y armado de muebles de melamina, operación de calderas, entre otros. Se trata de oficios históricamente masculinizados, que hoy se consolidan como espacios de oportunidad, crecimiento y equidad.
“La gestión del intendente Walter Vuoto nos plantea un objetivo muy claro: promover la autonomía de las mujeres a partir de políticas públicas concretas. Mujeres en Marcha es justamente eso: una red que se construye desde la formación, pero también desde el encuentro, la confianza y la posibilidad real de transformar la vida en comunidad”, expresó Alejandra Vuoto.
“Agradecemos especialmente al sector privado por sumarse con responsabilidad a este desafío colectivo. La articulación público–privada es fundamental para garantizar que mujeres y diversidades accedan a oportunidades reales, sostenibles y transformadoras”, señaló Vuoto.
Además de la capacitación técnica, Mujeres en Marcha impulsa redes de apoyo, fortalece la autoestima y promueve vínculos de pertenencia entre las participantes, ampliando su impacto en la comunidad.
El programa continúa consolidándose y proyecta nuevas ediciones de cara al 2026.