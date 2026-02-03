Así lo señalan los números de los egresos registrados por las autoridades desde el 1° de diciembre de 2025 hasta el 31 de enero. Además, en el mismo período, ingresaron a Tierra del Fuego un total de 35.088 personas en 13.415 vehículos.

Según datos recabados por la Secretaría de Protección Civil en el marco del Operativo ‘Verano Seguro’ que lleva adelante el Gobierno de la Provincia, más de 47 mil personas transitaron por el Paso Fronterizo San Sebastián desde el 1° de diciembre de 2025 a fines de enero 2026.

Cabe recordar que desde el 1° de diciembre y hasta el 28 de febrero el horario de atención en el Paso Fronterizo San Sebastián es de 06 a 22 h., mientras que en el Paso Integración Austral (continente) el horario de apertura es de 08 a 00 h.

Es importante destacar que el Operativo Verano Seguro cuenta con un puesto fijo en la zona de la ex balanza de Río Grande, que funciona desde las 5 h., con presencia policial y sistema de lector de patente vehicular.

Se ofrece a los viajeros WiFi libre, baños, agua caliente y la posibilidad de realizar un chequeo final de los elementos de seguridad vehicular, documentación necesaria para el cruce fronterizo y asesoramiento sobre el estado de la ruta y los horarios de la barcaza.

Además, se informa sobre el índice de peligrosidad de incendios, lugares y elementos habilitados. Se recuerda que el uso de calentador homologado y a gas está permitido en todo el ámbito provincial y a la vez es fundamental seguir las indicaciones para proteger los bosques.