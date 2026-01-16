Se trata de los egresos registrados por las autoridades entre el 1° de diciembre de 2025 y en lo que va de este año. Además, en el mismo período señalado, ingresaron a Tierra del Fuego un total de 19.381 personas en 7.615 vehículos.

Según datos recabados por la Secretaría de Protección Civil en el marco del Operativo ‘Verano Seguro’ que lleva adelante el Gobierno de la Provincia, más de 32 mil personas transitaron por el Paso Fronterizo San Sebastián desde el 1° de diciembre de 2025 a la fecha.

En ese sentido, los datos oficiales señalan que en el período mencionado 32.086 personas egresaron vía terrestre en 11.766 vehículos a través del Paso Fronterizo San Sebastián, así como ingresaron 19.381 personas en 7.615 vehículos.

El día de mayor cantidad de egresos se registró el 19 de diciembre con 1.647 personas en 577 vehículos.

Cabe recordar que desde el 1° de diciembre y hasta el 28 de febrero el horario de atención en el Paso Fronterizo San Sebastián es de 06 a 22 horas, mientras que en el Paso Integración Austral (continente) el horario de apertura es de 08 a 00 horas.

Asimismo, es importante destacar que el Operativo Verano Seguro cuenta con un puesto fijo en la zona de la ex balanza de Río Grande, que funciona desde las 05 horas de la mañana, con presencia policial las 24 horas y sistema de lector de patente vehicular.

Se ofrece a los viajeros WiFi libre; baños; agua caliente y la posibilidad de realizar un chequeo final de los elementos de seguridad vehicular, documentación necesaria para el cruce fronterizo y asesoramiento sobre el estado de la ruta y los horarios de la barcaza.

Además, se informa sobre el índice de peligrosidad de incendios; lugares y elementos habilitados. Se recuerda que el uso de calentador homologado y a gas está permitido en todo el ámbito provincial y a la vez es fundamental seguir las indicaciones para proteger los bosques.