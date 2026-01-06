Más de 300 personas participan de las colonias de verano en Tolhuin

La propuesta es impulsada por el Municipio y cada año convoca a cientos de vecinos y vecinas. En esta primera etapa se puso en marcha el grupo de niñas y niños de 4 a 7 años, marcando el inicio de un cronograma escalonado que se desarrollará a lo largo del verano. La iniciativa busca garantizar espacios de recreación, aprendizaje y encuentro comunitario durante el verano.

Luego continuarán las colonias destinadas a chicos y chicas de 8 a 11 años, mientras que también están contempladas propuestas específicas para jóvenes de 12 a 25 años. Además, desde el Municipio confirmaron que las personas adultas mayores tendrán su propio espacio dentro de las colonias de verano.

Las actividades propuestas para este verano incluyen visitas a las termas, caminatas, actividades turísticas, experiencias tecnológicas, juegos, contacto con la naturaleza, talleres y múltiples propuestas recreativas pensadas para distintas edades. La idea central es combinar el disfrute del tiempo libre con experiencias educativas, culturales y de integración.

En la organización y desarrollo de las colonias intervienen de manera articulada la Dirección de Deportes, la Dirección de Juventudes, la Dirección de Cultura y la Dirección de Discapacidad, todas dependientes de la Secretaría de Gobierno, junto con la Secretaría de Turismo y Producción.

Los profesores a cargo de las colonias agradecieron a la comunidad por «la gran convocatoria» y remarcaron que durante la primera primera jornada tuvieron más «más de 300 inscriptos».