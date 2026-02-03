Periodistas de todo el país rechazan la derogación del Estatuto profesional

Medios nacionales de amplia trayectoria publicaron una solicitada firmada por más de 3.000 periodistas en defensa del Estatuto del Periodista Profesional y del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas.

La iniciativa apunta directamente al artículo 193 de la denominada “Ley de modernización laboral”, que promueve la eliminación de esta normativa histórica que regula derechos laborales en el ámbito de la prensa.

El documento fue difundido en portales como El Litoral, elDiarioAR, Tiempo Argentino y El Destape, entre otros, y solicita a legisladores del Congreso de la Nación que rechacen cualquier intento de derogación sin un debate previo con quienes ejercen la actividad periodística.

En el texto, los firmantes advierten que dejar sin efecto el Estatuto implicaría un retroceso significativo para la libertad de expresión, el derecho ciudadano a la información y la calidad democrática del país.

Además, remarcan que no se oponen a discutir posibles actualizaciones en un ámbito participativo, pero sí rechazan una eliminación directa sin instancias de diálogo.

La solicitada reúne a periodistas de distintas líneas editoriales, trayectorias y realidades laborales, entre ellos figuras reconocidas del periodismo argentino como Silvia Mercado, Alejandro Bercovich, Marcelo Longobardi, Marcelo Bonelli, Hugo Alconada Mon, Jorge Rial, Ángela Lerena, Daniel Santoro, Reynaldo Sietecase, Telma Luzzani, Santiago O’Donnell, Miriam Lewin y cientos de profesionales más de todo el país.

La convocatoria refleja una posición transversal del sector, que trasciende diferencias políticas e ideológicas en defensa de un marco legal considerado clave para el ejercicio profesional. Fuente El Mensajero