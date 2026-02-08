Más de 160 proyectos se presentaron para la 7° Edición del EMUSH

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, en el marco de la 7° Edición del Encuentro Internacional de Muralistas en el Fin del Mundo EMUSH 2026, avanza en la selección de las y los artistas que participarán de la propuesta que tendrá como temática Inconsciente Colectivo.

Con más de 160 proyectos presentados del orden provincial, nacional e internacional, esta nueva edición del EMUSH sumará la novedad de convocar a instituciones que deseen sumar sus intervenciones murales a las más de 400 con las que cuenta Ushuaia a lo largo y ancho de la ciudad. Así también, en esta 7° edición se presentó de forma inédita una instancia de acompañamiento a las y los artistas fueguinos con el espacio del Taller Creativo, que contó con una reunión informativa y el Laboratorio de Bocetos llevado adelante por el programa municipal de Muralismo. Allí, las y los participantes conocieron más sobre el eje temático que incluirá propuestas de construcción comunitaria y democrática, educación, diversidad cultural, cancionero popular y soberanía entre otras.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, detalló que “nos llena de orgullo la gran repercusión y convocatoria que ha tenido esta inscripción a la 7° edición del EMUSH, algo que habla del crecimiento de esta propuesta municipal que desde la gestión del intendente Walter Vuoto hemos potenciado como un espacio de democratización del arte público, algo que hoy se ve reflejado en la gran galería a cielo abierto que se ha convertido nuestra ciudad también bajo el lema ‘Ushuaia Ciudad de Murales’”.

“A pesar del contexto nacional complejo, hemos seguido apostando al arte y la cultura entendiendo la importancia de sostener estos espacios donde se expresa y comparte nuestra identidad como fueguinos y fueguinas, visibilizando el trabajo de los y las artistas y recordando el patrimonio y la diversidad cultural que nos caracteriza como ciudad” concluyó Molina.

Para conocer más sobre la 7° Edición del Encuentro Internacional de Muralistas en el Fin del Mundo EMUSH 2026, las y los interesados podrán visitar las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Educación en @culturayeducacionush.