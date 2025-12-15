Más de 12.900 visitantes llegaron a Ushuaia

De acuerdo con los datos relevados por la Secretaría de Turismo de la Municipalidad, entre el jueves 11 y el domingo 14 de diciembre hubo más de 12.900 turistas que visitaron la capital fueguina.

USHUAIA.- La importante llegada de cruceros en el Puerto de Ushuaia arrojó un total de 12.913 visitantes entre el jueves y el domingo; de acuerdo a lo que surge de un informe sobre la actividad turística, elaborado por la Secretaría de Turismo de la Municipalidad.

Cabe señalar que, con la llegada del Celebrity Equinox y de otros 5 cruceros a Ushuaia, ocurridos durante el fin de semana, refuerza a la capital fueguina como destino estratégico del turismo internacional.

En cuanto a las consultas de información turística, en el Puerto de Ushuaia se atendió a 4.014 visitantes, de los cuales 3.516 fueron extranjeros, 492 nacionales y 6 residentes. En tanto, en el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas se registraron 238 consultas, correspondientes a 135 turistas extranjeros, 88 nacionales y 15 residentes, durante el mismo período. Un informe oficial señala que más de 12.900 turistas visitaron Ushuaia.

Por su parte, el Parque Nacional Tierra del Fuego recibió un total de 4.421 visitantes. De ese número, 3.548 fueron turistas extranjeros, 640 turistas nacionales y 233 residentes de Tierra del Fuego. Entre los países de origen con mayor presencia se destacaron Estados Unidos, China, Canadá y Brasil.

Viviana Manfredotti, secretaria de Turismo de la Municipalidad, señaló que “la llegada de más de 12 mil personas a través de cruceros y el alto nivel de consultas en nuestros puntos de información turística demuestran que Ushuaia sigue siendo un destino elegido y competitivo a nivel nacional e internacional. También exhibe el carácter estratégico de la actividad para nuestra provincia, ya que el turismo es uno de los principales motores de la economía local y provincial”.

Manfredotti destacó que “para la provincia binacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el turismo no solo es un símbolo de desarrollo económico, sino también una herramienta fundamental para fortalecer la identidad, la soberanía y la proyección internacional sobre nuestro territorio”.