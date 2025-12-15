Más de 12.900 visitantes llegaron a Ushuaia

De acuerdo con los datos relevados por la Secretaría de Turismo de la Municipalidad, entre el jueves 11 y el domingo 14 de diciembre hubo más de 12.900 turistas que visitaron la capital fueguina.
USHUAIA.- La importante llegada de cruceros en el Puerto de Ushuaia arrojó un total de 12.913 visitantes entre el jueves y el domingo; de acuerdo a lo que surge de un informe sobre la actividad turística, elaborado por la Secretaría de Turismo de la Municipalidad.
Cabe señalar que, con la llegada del Celebrity Equinox y de otros 5 cruceros a Ushuaia, ocurridos durante el fin de semana, refuerza a la capital fueguina como destino estratégico del turismo internacional.
En cuanto a las consultas de información turística, en el Puerto de Ushuaia se atendió a 4.014 visitantes, de los cuales 3.516 fueron extranjeros, 492 nacionales y 6 residentes. En tanto, en el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas se registraron 238 consultas, correspondientes a 135 turistas extranjeros, 88 nacionales y 15 residentes, durante el mismo período.
Por su parte, el Parque Nacional Tierra del Fuego recibió un total de 4.421 visitantes. De ese número, 3.548 fueron turistas extranjeros, 640 turistas nacionales y 233 residentes de Tierra del Fuego. Entre los países de origen con mayor presencia se destacaron Estados Unidos, China, Canadá y Brasil.
Viviana Manfredotti, secretaria de Turismo de la Municipalidad, señaló que “la llegada de más de 12 mil personas a través de cruceros y el alto nivel de consultas en nuestros puntos de información turística demuestran que Ushuaia sigue siendo un destino elegido y competitivo a nivel nacional e internacional. También exhibe el carácter estratégico de la actividad para nuestra provincia, ya que el turismo es uno de los principales motores de la economía local y provincial”.
Manfredotti destacó que “para la provincia binacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el turismo no solo es un símbolo de desarrollo económico, sino también una herramienta fundamental para fortalecer la identidad, la soberanía y la proyección internacional sobre nuestro territorio”.