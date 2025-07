Marvel no los va a soltar: los 4 Fantásticos serán clave tras Secret Wars

Primeros pasos fue un éxito y Marvel ya planea la secuela de Los 4 Fantásticos, aunque esperará hasta después de Secret Wars para anunciarla.

Cuando Los 4 Fantásticos: Primeros pasos llegó a los cines, muchos lo vieron como una simple introducción. Un nuevo intento de hacer justicia a la Primera Familia de Marvel. Pero apenas semanas después de su estreno, está claro que esto no es una película suelta, sino el arranque de algo mucho más grande. Y sí, una secuela está en camino… aunque Marvel todavía no la ha anunciado oficialmente.

Un debut que lo cambió todo

Durante años, el UCM fue impulsado por figuras como Iron Man y el Capitán América. Pero tras el final de Endgame, Marvel no encontraba ese nuevo núcleo que aglutinase emoción, espectáculo y conexión emocional. Hasta ahora.

La película dirigida por Matt Shakman no solo ha traído de vuelta esa sensación de maravilla, sino que ha colocado a Reed Richards y compañía en el centro del mapa. Con un estilo retrofuturista que escapa al molde actual y un reparto de lujo —Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach—, Primeros pasos ha conseguido lo impensable: volver a ilusionar.

Y no solo eso. En taquilla, la cinta arrasó desde su primer día, superando los 24 millones en sus pases del jueves y cerrando el fin de semana con más de 218 millones a nivel global. Una cifra comparable al reciente éxito de Superman de DC Studios.

La secuela está cantada, pero Marvel se hace de rogar

Pese a estos datos demoledores y a una recepción crítica casi unánime, Marvel no ha confirmado oficialmente Los 4 Fantásticos 2. ¿Por qué? Por una cuestión estratégica. Según declaraciones del CEO de Disney, Bob Iger, el estudio ha decidido reducir el ritmo de estrenos para priorizar calidad sobre cantidad. El objetivo: recuperar el carácter de evento cinematográfico y evitar la sensación de “tarea” que muchos espectadores sienten al seguir el UCM.

En ese contexto, la secuela está más que asumida internamente, pero será anunciada cuando el calendario de Marvel respire. Todo apunta a que no llegará antes de 2028, ya que los años previos están dedicados a cerrar la Saga del Multiverso con Avengers: Doomsday (2026) y Secret Wars (2027).

¿Y si el verdadero motor de la saga fueran ellos?

Aunque su próxima película individual aún no tenga fecha, Los 4 Fantásticos ya están completamente integrados en la narrativa del UCM. No solo están confirmados para Avengers: Doomsday, sino que sus actos en Primeros pasos son la chispa que enciende el conflicto multiversal.

La escena de mitad de créditos dejó a todos en silencio: Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., observa atentamente al pequeño Franklin Richards, el hijo de Reed y Sue, cuyo poder parece alterar la realidad misma. Este niño no solo será clave en el futuro, sino que es el ancla emocional que conecta a la familia con el gran villano de la saga.

Y si eso fuera poco, el cameo en Thunderbolts del Excelsior estrellándose en la Línea Sagrada del tiempo confirma que la trama de los Richards no se va a quedar en un rincón. Van a estar en medio de todo.

Marvel cambia de estrategia… y ellos son el futuro

Después de un par de años irregulares —con títulos como Brave New World o Thunderbolts sin alcanzar las expectativas ni de crítica ni de taquilla—, Marvel necesitaba un golpe de efecto. Los 4 Fantásticos han sido ese golpe.

Kevin Feige lo sabe. En más de una ocasión ha dicho que la familia es el nuevo núcleo del universo. No tanto por nostalgia, sino porque representan lo que siempre ha hecho fuerte al UCM: personajes con vínculos reales enfrentándose a lo imposible.

Con Los 4 Fantásticos el estudio recupera esa magia. Hay corazón, hay conflicto interno, hay épica… y ahora, también, una amenaza como Doctor Doom que puede sostener una saga entera por sí sola.

¿Qué esperar de la secuela?

Aunque no hay sinopsis oficial, todo indica que Los 4 Fantásticos 2 explorará la lucha por proteger a Franklin frente al acoso de Doom, ahora convertido en figura omnipresente tras Secret Wars. Algunos insiders apuntan a una historia más íntima, casi en clave de ciencia ficción familiar, con viajes entre dimensiones, dilemas éticos sobre el poder del niño y un Reed dispuesto a todo por salvar a su hijo. La fórmula parece clara: combinar lo cósmico con lo emocional. Y si algo ha dejado claro Primeros pasos, es que esa mezcla funciona mejor que nunca.

No es el “si”, es el “cuándo”

Marvel ha aprendido de sus errores recientes. Por eso no va a precipitarse. Pero una cosa es segura: Los 4 Fantásticos no han venido a hacer una visita, han venido a quedarse. Su historia es el corazón de esta nueva fase, su familia es la columna vertebral del UCM, y su impacto solo acaba de empezar.

La secuela puede tardar… pero ya está en marcha. ¿Será Doom el gran villano de los próximos diez años? ¿Veremos a Franklin como el mutante más poderoso del UCM? ¿Y qué papel jugarán los Richards en el reboot mutante que se avecina?

Lo único seguro es que Marvel ha encontrado lo que buscaba: un nuevo centro de gravedad. Y lleva capa azul.