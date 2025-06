Marvel Mystic Mayhem filtra sus próximos personajes… y hay más de una sorpresa poderosa

Una filtración de datos revela los próximos personajes que llegarán a Marvel Mystic Mayhem. Loki, Wolverine y otros héroes clásicos estarían en camino.

Apenas lleva unas semanas en el mercado, pero Marvel Mystic Mayhem, el nuevo RPG por equipos para móviles, ya es uno de los juegos más comentados entre los fans del Universo Marvel. Y no solo por su jugabilidad o por su enfoque comiquero, sino por una filtración que ha encendido las redes: una lista con los próximos personajes jugables que llegarán al título de NetEase.

Y sí, entre ellos están nombres muy esperados como Loki, Wolverine, Cyclops o incluso Morgan Le Fay.

Un RPG gratuito con mucho potencial (y mucho por desbloquear)

Marvel Mystic Mayhem comenzó con un plantel de unas 30 figuras del universo Marvel. Desde personajes icónicos como Hulk o Scarlet Witch, hasta elecciones más rebuscadas como Sleepwalker o Lady Bullseye, el juego apostó por un equilibrio entre lo clásico y lo inesperado.

La mecánica gira en torno al “Dreamwaver”, un sistema tipo gacha donde los jugadores deben invocar a los héroes de manera aleatoria. Aunque algunos personajes se desbloquean al avanzar en misiones, la mayoría requieren suerte (y tiempo… o dinero real). Como era de esperar, los jugadores ya están ansiosos por saber quién será el siguiente en incorporarse al roster.

La filtración que lo cambia todo

El usuario de X (antes Twitter) @XOX_LEAK, conocido por sus aciertos previos en Marvel Rivals, ha publicado una lista de personajes que ya tienen modelos dentro del juego. Es decir, héroes (y villanos) que ya están codificados en Marvel Mystic Mayhem y podrían llegar más pronto de lo que parece. [Marvel Mystic Mayhem]



Upcoming Characters 🧵



Models/pictures:

Cyclops

Daredevil

Green Goblin

All F4

Wolverine

Loki

Magneto

Morgan Le Fay

Namor

Silver Surfer

Venom

Wolverine



No models but very likely playable:

Gambit

Phoenix

Iceman

Iron Fist#MARVELMysticMayhem pic.twitter.com/IWkbuyoJFs— X0XLEAK (@X0X_LEAK) June 27, 2025

Entre los nombres que más han emocionado destacan:

Loki

Wolverine

Cyclops

Green Goblin

Morgan Le Fay

Moon Knight

El estilo visual de todos estos personajes se inspira directamente en los cómics, alejándose en muchos casos de sus versiones del UCM. Un detalle que muchos fans han agradecido, ya que permite una mayor libertad creativa y un homenaje más fiel a los orígenes gráficos de Marvel.

¿Cuándo llegarán?

Por ahora, NetEase no ha confirmado oficialmente ningún nuevo personaje. La empresa está centrada en los eventos de lanzamiento y en mejorar el sistema de recompensas. Pero teniendo en cuenta el ritmo de otros títulos similares y la forma en que estas filtraciones se han comportado antes… no sería extraño que la primera oleada de nuevos héroes llegara en julio o agosto.

Además, estas filtraciones también incluyen algunas versiones alternativas de héroes ya presentes, lo que sugiere que podrían añadirse skins o formas evolucionadas (¿Doctor Strange en modo Supreme, tal vez?).

El detalle que más ha gustado

Según los primeros comentarios, uno de los aspectos más valorados de Mystic Mayhem es su apuesta por el lore. Aunque es un juego de móvil, la narrativa está muy presente. Personajes como Misty Knight o Sleepwalker, que no suelen tener tanto protagonismo en otros títulos, aquí tienen momentos clave.

Y si lo que dice la filtración es cierto, el juego seguirá explorando rincones más místicos del universo Marvel, con hechiceros, criaturas sobrenaturales y dimensiones alternativas. Una dirección que se aleja de los típicos combates urbanos y que podría distinguir al juego frente a otros títulos de la marca.

¿Qué puede significar esto para Marvel Games?

Con Marvel Rivals apostando por el PvP estilo Overwatch y Marvel Snap dominando el terreno de las cartas, Mystic Mayhem se posiciona como el RPG cooperativo que faltaba en el ecosistema. Las filtraciones demuestran que NetEase y Marvel están apostando fuerte por ampliar el contenido y mantener la conversación activa.

Y si llegan personajes como Ghost Rider, Magik, Doctor Voodoo o Man-Thing, el tono sobrenatural de Mystic Mayhem podría convertirse en su sello definitivo.

¿Dónde jugar?

Marvel Mystic Mayhem ya está disponible de forma gratuita en iOS y Android. La descarga es directa desde App Store y Google Play, aunque las invocaciones en el Dreamwaver pueden llevarte a gastar bastante si no tienes paciencia…