Marvel comete un gran error con Avengers: Doomsday: un Vengador original se queda fuera

El nuevo capítulo de Avengers: Doomsday deja fuera a uno de los héroes más queridos del MCU, y los fans no pueden creer la decisión de Marvel.

Marvel Studios está preparando el regreso más esperado del Universo Cinematográfico de Marvel. Avengers: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026 como la primera parte del gran final de la Saga del Multiverso. Pero no todo el mundo está celebrando.

El regreso de los Vengadores… sin todos los Vengadores

El rodaje de Avengers: Doomsday terminó oficialmente en septiembre, con 26 estrellas del UCM confirmadas. Entre ellas, destacan Robert Downey Jr., que regresa al universo Marvel, pero esta vez como Doctor Doom, y Chris Hemsworth, que volverá a empuñar el martillo en lo que podría ser su última aparición como Thor. También se rumorea la vuelta de Scarlett Johansson y Chris Evans, aunque sea en variantes multiversales, y el siempre presente Mark Ruffalo como Hulk.

Pero en medio de todos estos regresos, hay una ausencia que duele: Jeremy Renner no aparecerá como Clint Barton/Hawkeye. Y lo ha confirmado él mismo.

El arquero que siempre dio más de lo que tenía

Desde su debut en Thor (2011) y su primera gran batalla en Los Vengadores (2012), Hawkeye ha sido el héroe sin poderes que demostró que el valor no necesita superpoderes. Siempre estuvo ahí, luchando contra alienígenas, robots asesinos y hasta dioses, armado solo con un arco y una ironía inquebrantable.

Sin embargo, el MCU lleva años relegando a Clint Barton a un papel cada vez más pequeño. Fue el único Vengador original que no apareció en Infinity War, y ahora la historia parece repetirse.

Jeremy Renner ha explicado que no participará ni en Avengers: Doomsday ni en Secret Wars, dejando claro que Marvel no cuenta con él para el final de la saga. Incluso bromeó diciendo que tal vez podrían usar una “versión multiversal” de Hawkeye… pero su tono no sonaba precisamente esperanzador.

Marvel no está valorando a Hawkeye

El problema no es solo su ausencia en Doomsday. Según Renner, Marvel le ofreció la mitad de su salario anterior para una hipotética segunda temporada de Hawkeye, motivo por el que rechazó el proyecto.

Eso ha hecho saltar las alarmas entre los fans, que ven cómo Marvel parece dispuesto a jubilar al arquero sin darle un cierre digno. Mientras otros héroes regresan entre portales, viajes en el tiempo y cameos sorpresa, Hawkeye se queda fuera de las mayores batallas.

Y duele más aun sabiendo que es uno de los pocos Vengadores originales aún vivos en el UCM. Después de todo lo que aportó, Clint Barton merecía una última flecha en el asalto final contra el mismísimo Doctor Doom.

¿Hay futuro para Hawkeye?

No todo está perdido. Renner ha dejado caer que las conversaciones para una nueva temporada de Hawkeye no están completamente cerradas. De hecho, los rumores apuntan a que Marvel podría retomar el proyecto con un tono más oscuro y contenido, en plan The Raid, donde Clint se enfrentaría a su hermano Barney Barton (Trickshot).

Además, su pupila Kate Bishop (Hailee Steinfeld) sigue dentro del tablero del MCU, camino del equipo de los Young Avengers. Clint podría seguir apareciendo como mentor o consejero, el veterano que enseña a los nuevos héroes cómo salvar el mundo… sin olvidar las flechas explosivas.

Un Vengador que no debería quedarse en la sombra

Avengers: Doomsday promete una batalla épica contra Doctor Doom y la fusión definitiva del multiverso, pero su mayor error podría ser dejar fuera a uno de los héroes más humanos del equipo.

Clint Barton no tiene armadura, ni rayos, ni fuerza sobrehumana, pero tiene lo que hizo grande a los Vengadores desde el principio: corazón, humor y lealtad. Y eso, en un universo lleno de dioses y variantes, sigue siendo un superpoder.