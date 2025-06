Marvel cambia el plan con la serie Vision: menos dinero, más imaginación

En Marvel Studios están aplicando algunos cambios para abaratar costes y usaran la imaginación para la serie Vision de Disney Plus

La nueva serie Vision del MCU apuesta por una jugada inesperada: dar forma humana a las IAs para ahorrar en efectos. Pero hay más detrás de este giro…

Marvel Studios quiere reinventar su fórmula una vez más.

La próxima serie centrada en Visión promete ser tan extraña como arriesgada. Con Paul Bettany de vuelta como el sintozoide más famoso del UCM, esta secuela espiritual de WandaVision está empezando a tomar forma… aunque no de la manera que muchos esperaban.

Una nueva filtración afirma que buena parte de los personajes que veremos serán inteligencias artificiales que adoptarán forma humana. ¿Por qué? La respuesta no sorprende: para reducir el presupuesto de efectos visuales. Pero, curiosamente, ese ahorro de dinero podría convertirse en la gran baza creativa de la serie.

La serie Vision tiene mucho que demostrar

Desde que WandaVision cerró su historia, el futuro de Vision había quedado en el aire. Convertido en una versión blanca, sin la Gema de la Mente y con sus recuerdos restaurados a medias, este nuevo Vision parecía una página en blanco. Y justo eso es lo que parece que explorará la serie.

La idea de que las IA se manifiesten como humanos no solo permite a Marvel reducir costes: también abre un terreno lleno de posibilidades narrativas. ¿Qué ocurre cuando una inteligencia como Ultron se ve obligada a habitar un cuerpo humano? ¿O cuando FRIDAY, la fiel asistente de Tony Stark, se convierte en algo más que una voz?

IA con rostro humano (y actores de peso)

Según ha adelantado el insider Daniel Richtman, varios personajes IA del MCU aparecerán en forma humana durante la mayor parte de los episodios. Y esto no es solo un recurso visual: es un cambio de enfoque total en cómo entendemos a estas entidades.

Ya tenemos algunos nombres confirmados:

T’Nia Miller será Jocasta, la contraparte femenina de Ultron.

Kerry Condon (la voz de FRIDAY en Endgame) tomará forma física.

Emily Hampshire dará vida a EDITH, el sistema que vimos en Spider-Man: Lejos de casa.

Y atención, porque James Spader regresa como Ultron, probablemente en una versión más humana que nunca.

También hay rumores de que Joe Locke y Ruaridh Mollica interpretarán a versiones jóvenes de Billy y Tommy Maximoff, lo que sugiere que la conexión con Wanda sigue presente. Incluso se dice que Elizabeth Olsen podría hacer una aparición especial como la Bruja Escarlata.

¿Qué están tramando para la serie Vision?

Una de las teorías más interesantes es que toda la serie transcurra dentro de la mente de Vision, como una especie de simulación en la que intenta entender su identidad… y la de aquellos que alguna vez fueron parte del mundo digital. Otra posibilidad es que esté reconstruyendo físicamente a estas IA, dándoles cuerpos y personalidad como parte de un experimento.

Y, por si fuera poco, hay quien no descarta el regreso definitivo de Ultron. ¿Y si nunca murió realmente en La Era de Ultrón? ¿Y si todo este plan es suyo? La idea de que Ultron haya sobrevivido y esté manipulando a Vision desde dentro podría dar un giro inesperado a toda la historia.

Referencias al cómic de Tom King

Aunque Marvel aún no lo ha confirmado, todo apunta a que la serie Vision beberá directamente de la etapa de Tom King en los cómics. En ella, Vision intenta llevar una vida “normal” creando una familia suburbana… con resultados inquietantes.

La premisa de IA intentando comportarse como humanos, con dilemas éticos y colisiones emocionales, encaja perfectamente con lo que se está planteando. No sería raro que Marvel use este cómic como base, mezclándolo con su propio lore del UCM.

Un título misterioso: ¿Vision o Vision Quest?

El título oficial de la serie Vision todavía no ha sido anunciado. Se ha hablado de Vision Quest, pero también de simplemente Vision. Lo que sí parece claro es que la historia será más introspectiva, más cerebral y más rara que muchas otras del UCM.

Paul Bettany ya dejó caer en una entrevista que lo que viene «le entusiasma muchísimo» y que prefiere no decir nada porque «en Marvel, los que filtran acaban en la cuneta». También aprovechó para elogiar a Jac Schaeffer (showrunner de Agatha All Along), insinuando que su enfoque narrativo podría tener influencia en la serie de Vision.

¿Y los efectos especiales?

Aunque algunos puedan temer que esta decisión de “humanizar” a las IA reste espectacularidad, todo indica lo contrario. Si Marvel juega bien sus cartas, este enfoque puede aportar una profundidad emocional nunca vista en los personajes digitales del UCM. Y no se descarta que haya secuencias potentes en sus formas originales (al menos Ultron debería tener alguna transformación imponente).

Además, con el estreno previsto para principios de 2026, hay tiempo más que suficiente para pulir detalles, equilibrar el uso de CGI y apostar por efectos prácticos cuando sea posible.

Una apuesta arriesgada, pero necesaria

Marvel necesita recuperar el terreno perdido en televisión. Tras el desgaste de algunas de sus últimas series, el UCM está buscando nuevas formas de contar historias sin dejarse medio presupuesto por el camino. Y Vision podría marcar el camino.

Al final, no se trata solo de ahorrar: se trata de contar mejor. Y si una inteligencia artificial en cuerpo humano puede ayudarnos a vernos a nosotros mismos desde otro ángulo, entonces Marvel habrá ganado más de lo que parece.

Cuándo se estrena la serie Vision

Por ahora, Marvel apunta a principios de 2026 como ventana de estreno para la serie en Disney+. Aún no hay tráiler ni fecha exacta, pero con tantos nombres confirmados, no debería tardar mucho en llegar una primera imagen o teaser.

Mientras tanto, si quieres prepararte para lo que viene, te recomendamos echar un vistazo a la etapa de Vision escrita por Tom King, publicada por Marvel Comics. Ahí están muchas de las claves de lo que podría convertirse en la serie más extraña (y humana) del UCM.