Martínez en Chile, los 10 Kilómetros

El pasado domingo 25 se realizó en Punta Arenas (Chile) la prueba de montaña “Andino Indómito 2026”, organizada por el Club Indómito Trail Runners, con el auspicio del Club Andino de la capital magallánica. La prueba reunió a unas 300 personas, en sus cuatro distancias ((16, 8, 6 y 2 kilómetros, la última de carácter familiar).

RIO GRANDE.- En la prueba de fondo, Daniela Martínez (Atletismo Río Grande) se adelantó a las restantes 14 clasificadas en su rama, con un tiempo de 1:53:18, a una media de 7:05 por kilómetros, y a una velocidad de 8.473 km/h.

La vencedora en la categoría 30/39 años fue escoltada por las locales Claudia Gómez y Yoselin Santana (ambas en 2:11:31). La riograndense, que monopoliza las pruebas de calle en los últimos años, además quedó cuarta en la clasificación general absoluta (entre 47 arribados), solamente por detrás de Luis Torres (1:40:05), Michel Castillo (1:40:27) y Carlos Díaz (1:47:32). Por su parte, Mauricio Núñez (1:58:49) quedó 1° en 40/49 años, 7° en su rama y 8° en la general.

Entretanto, el domingo 1° de febrero (concentración, 9:30; largada, 10:00, en Vivaldi y Dalí, de Altos de la Estancia) se disputará el 16° Campeonato Provincial de 10 Kilómetros, organizado por la Agrupación Atlética Fin del Mundo. Inscripción: $20.000. Informes:

whatsapp (2964) 515886; Facebook: Daniel Antonio Menéndez.