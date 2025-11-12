Martín Pérez y Cristina Bustos, en los 8 Kilómetros

Martín Pérez (Agua La Isla) y Cristina Bustos (libre) se impusieron el domingo en los 8 Kilómetros, la prueba complementaria del 2° Medio Maratón Centro Pinturerías, organizado por Atletismo Río Grande, que el próximo domingo 16 estará al frente de los 7,6 kilómetros CION en Movimiento, con largada y llegada en Espora y San Martín.

RIO GRANDE.- Pérez cronometró 32:59, a 4:07 por kilómetros, siendo escoltado por Carlos Torres (Team Los Lentos), Fernando Contreras (ARG/Everest), Jorge Brizuela (ARP Team) y Pablo Mariscal (B.Aeronaval).

Tras los cinco primeros varones arribó Bustos (36:10, a 4:31 de media), adelantándose a Angeles Gómez (ARG), Abigail Pereira (libre), Daniela Lamas (libre) y Laura Barrios (Ritmo Controlado).

En los cuadros adjuntos aparecen los puestos en cada rama y la general absoluta, con 2 parciales (kilómetros 0-5 y 5-8).

El Medio

En los 21 km., Elías Greco (ganador en 1:24:19) pasó por el km. 3,2 en 12:18, apenas un par de segundos delante de Elías Estigarribia (3°, 1:28:18) y Santiago Soto (7°, 1:30:09), apareciendo luego Pérez (12:24), Sergio Rodríguez (5°, 1:29:44) -12:32- y Daniela Martínez (vencedora en femenino y 4° en la general absoluta, con 1:28:29) -12:46-. En el km. 5, Greco (18:59) se despegó de sus dos inmediatos escoltas (19:16), manteniendo Rodríguez (19:34) y Martínez (19:44) sus respectivos lugares. GANADORA. Cristina Bustos corrió cada kilómetro en 4:31

En el km. 12, poco después de cerrar la primera vuelta larga, el líder estableció 46:27, pasando luego Estigarribia (48:24), Rodríguez (48:44), Soto (49:01), Martínez (49:03) y Pedro Molina (49:18), a la postre sexto en su rama (1:30:08).

El vencedor superó los 15 km. en 58:15, con 3:08 de luz sobre Estigarribia y Rodríguez, y 3:25 en relación a Martínez. Molina (1:01:59) le daba alcance a Soto, al tiempo que ganaban terreno Iván Loiza (4°, 1:28:59) -1:02:08- y Francisco Zsilavecz -1:02:35-, quien en el último tramo superaría a media docena de fondistas para escoltar al vencedor, en 1:27:52.

En Ushuaia

En la misma jornada tuvo lugar en Ushuaia la prueba MOVETE 2025, segunda edición organizada por Lucha Contra el Cáncer Ushuaia (LUCCAU). En 10,6 km. triunfaron Federico Geraci (44:46) y Cindy Ríos (51:59); y en 5,3 km., Cristian Cisterna (21:47) y la riograndense Paola Agüero (28:42). Además hubo una correcaminata de 3 km., totalizando 192 participantes.

8 KILOMETROS * GENERAL MASCULINA

P/Atleta GA Marca Prom. Km. 0-5 Km. 5-8

1.Martín Pérez 1 32:59 4:07 19:40 (1) 13:19 (2)

2.Carlos Torres 2 35:13 4:24 22:04 (6) 13:09 (1)

3.Fern.Contreras 3 35:29 4:26 21:37 (2) 13:52 (3)

4.Jorge Brizuela 4 36:00 4:30 21:43 (3) 14:17 (6)

5.Pablo Mariscal 5 36:05 4:31 21:56 (4) 14:09 (5)

6.Pablo Rodríguez 7 36:51 4:36 22:30 (8) 14:21 (7)

7.Rodri.Avendaño 9 37:31 4:41 23:00 (13) 14:31 (8)

8.Juan Fontela 10 37:34 4:42 22:37 (9) 14:57 (12)

9.José Luis Jaime 11 37:40 4:42 23:08 (14) 14:32 (9)

10.Ignacio Beltrán 13 37:59 4:45 22:52 (11) 14:53 (11)

11.Tomás Oyarzo 15 39:01 4:53 23:33 (15) 15:28 (17)

12.Jorge Vega 16 39:05 4:53 23:47 (16) 15:18 (16)

13.Juan Moscoso 18 39:38 4:56 24:49 (23) 14:49 (10)

14.Antonio Aguilar 20 39:42 4:58 23:56 (19) 15:46 (22)

15.Alan Keller 21 39:49 4:59 24:05 (20) 15:44 (21)

16.Eduardo Páez 23 41:04 5:08 25:04 (24) 16:00 (25)

17.Maximil.Martínez 25 41:31 5:11 25:41 (28) 15:50 (23)

18.Matías Ancalipe 26 41:36 5:12 25:37 (27) 15:59 (24)

19.Maximil.Sosa 27 41:49 5:14 25:35 (26) 16:14 (28)

20.Pablo Ceballos 29 42:00 5:15 25:04 (25) 16:56 (31)

21.Juan Rodríguez 30 42:20 5:17 26:17 (32) 16:03 (26)

22.Gabriel Cajal 31 42:40 5:20 25:41 (29) 16:59 (33)

23.Rodrigo Millao 33 43:49 5:29 26:21 (33) 17:28 (40)

24.Pablo Calacho 36 43:57 5:30 27:20 (40) 16:57 (32)

25.David Silva 37 44:04 5:30 26:35 (36) 17:29 (41)

26.Roberto Alvarez 38 44:10 5:31 27:41 (41) 16:29 (29)

27.Diego Valenzuela 40 44:25 5:33 27:02 (38) 17:23 (37)

28.Owen Ramírez 44 46:03 5:45 27:48 (43) 18:15 (46)

29.Maxi De la Torre 45 46:50 5:51 28:55 (46) 17:55 (43)

30.Damián Segura 46 46:53 5:52 27:56 (45) 18:57 (49)

31.Cristian Sombra 48 48:41 6:05 30:37 (51) 18:04 (45)

32.Fabián Leiva 49 48:59 6:07 29:48 (49) 19:11 (53)

33.Gustavo Ancalipe 63 54:07 6:46 32:36 (63) 21:31 (63)

Velocidad del ganador: 14,552 km/h.

8 KILOMETROS * GENERAL FEMENINA

P/Atleta GA Marca Prom. Km. 0-5 Km. 5-8

1.Cristina Bustos 6 36:10 4:31 21:59 (5) 14:01 (4)

2.Angeles Gómez 8 37:22 4:40 22:24 (7) 14:58 (13)

3.Abigail Pereira 12 37:47 4:43 22:39 (10) 15:08 (14)

4.Daniela Lamas 14 38:06 4:46 22:52 (12) 15:14 (15)

5.Laura Barrios 17 39:24 4:55 23:47 (17) 15:37 (18)

6.Cecilia Niclis 19 39:33 4:57 23:52 (18) 15:41 (20)

7.Carolina Rolón 22 39:59 5:00 24:22 (21) 15:37 (18)

8.Dayana Almonacid 24 41:11 5:09 24:22 (22) 16:49 (30)

9.Florencia Ovejero 28 41:52 5:14 25:45 (30) 16:07 (27)

10.Mercedes Leiva 32 43:05 5:23 25:58 (31) 17:07 (34)

11.Abigail Sibauti 34 43:53 5:29 26:35 (35) 17:18 (36)

12.Stefanía Padrón 35 43:53 5:29 26:27 (34) 17:26 (39)

13.Gabriela Mayol 39 44:12 5:31 27:00 (37) 17:12 (35)

14.Yanina Mencia 41 44:40 5:35 27:15 (39) 17:25 (38)

15.Valent.Steinbrecher 42 45:26 5:41 27:46 (42) 17:40 (42)

16.Fernanda Camplone 43 45:53 5:44 27:51 (44) 18:02 (44)

17.Valeria Weiss 47 47:49 5:59 29:07 (47) 18:42 (47)

18.Angela Santander 50 49:14 6:09 30:15 (50) 18:59 (50)

19.Marcela Bora 51 49:15 6:09 29:44 (48) 19:31 (54)

20.Malena Rogel 52 49:50 6:14 30:54 (53) 18:56 (48)

21.Carla Delballe 53 49:53 6:14 30:46 (52) 19:07 (52)

P/Atleta GA Marca Prom. Km. 0-5 Km. 5-8

22.Natalia Soto 54 50:25 6:18 31:22 (56) 19:03 (51)

23.Caren Moscoso 55 51:26 6:26 31:19 (55) 20:07 (55)

24.Carolina Jiménez 56 51:59 6:30 31:37 (58) 20:22 (56)

25.Angeles Suárez 57 52:05 6:31 31:32 (57) 20:33 (58)

26.Fernanda Fuentes 58 52:24 6:33 31:46 (59) 20:38 (59)

27.Lorena Espinoza 59 52:39 6:35 31:09 (54) 21:30 (62)

28.Maria Laura Julián 60 52:48 6:36 32:17 (61) 20:31 (57)

29.Jennifer Broullaud 61 53:14 6:39 32:07 (60) 21:07 (60)

30.Cristina Mehringer 62 53:58 6:45 32:29 (62) 21:29 (61)

31.Yamila Arancibia 64 54:38 6:50 32:48 (64) 21:50 (65)

32.Macarena Jiménez 65 56:17 7:02 32:49 (65) 23:28 (69)

33.Lorena Juárez 66 56:21 7:03 34:35 (67) 21:46 (64)

34.Magalí Vivas 67 56:32 7:04 34:22 (66) 22:10 (66)

35.Morena Lengnick 68 57:28 7:11 35:08 (69) 22:20 (67)

36.Mayra Ojeda 69 58:02 7:15 34:55 (68) 23:07 (68)

37.María Caucamán 70 59:26 7:26 s/datos s/datos

38.Sabrina Cabrera 71 60:09 7:31 35:48 (70) 24:21 (70)

39.Raquel García 72 65:22 8:10 39:38 (71) 25:44 (71)

40.Cristina Villegas 73 67:08 8:23 41:06 (72) 26:02 (72)

41.Milena Vega 74 74:41 9:20 s/datos s/datos

Velocidad de la ganadora: 13,271 km/h.

MOVETE 2025 * LUCCAU

10,6 Km. (Clasificados: 91): Hombres (48): 1.Federico Geraci 44:46 (Promedio, 4:13); 2.Ezequiel Dawson 44:54; 3.Federico Cichero 44:59; 4.Facundo Alvarez 47:30; 5.Javier Godoy 47:38; 6.Juan Quiroga 47:48; 7.César Ruiz 48:51; 8.Joaquín Pastoriza 50:19; 9.Andrés Gallego 50:44; 10.Mariano Hermida 51:12. Mujeres (43): 1.Cindy Ríos 51:59 (4:54) (General absoluta: 11); 2.Elba Morán 54:16 (18); 3.Mercedes Manté 56:29 (26); 4.Marcela Galetto 1:00:21 (34); 5.Agustina Ruiz 1:00:53 (36); 6.Julieta Sinchicay 1:00:58 (37); 7.Josefina Vespasiano 1:00:59 (38); 8.Susana Souto 1:02:16 (42); 9.Marisel Velázquez 1:03:15 (45); 10.Sabrina Permigiani 1:03:28 (46). 5,3 Km. (Clasificados: 61): Hombres (14): 1.Cristian Cisterna 21:47 (4:06); 2.Nicolás Encina 24:04; 3.Javier Vázquez 24:27; 4.Ezequiel Santillán 24:56; 5.José Lemos 25:29. Mujeres (47): 1.Paola Agüero (RG) 28:42 (5:35) (10); 2.Camila Ponce 29:57 (11); 3.Paula Guillotti 30:01 (12); 4.Virginia Randberg 31:44 (13); 5.María Pérez 33:12 (14).