Martín Pérez y Cristina Bustos, en los 8 Kilómetros

miércoles 12 de noviembre de 2025
Diario El Sureño
Martín Pérez (Agua La Isla) y Cristina Bustos (libre) se impusieron el domingo en los 8 Kilómetros, la prueba complementaria del 2° Medio Maratón Centro Pinturerías, organizado por Atletismo Río Grande, que el próximo domingo 16 estará al frente de los 7,6 kilómetros CION en Movimiento, con largada y llegada en Espora y San Martín.  

RIO GRANDE.- Pérez cronometró 32:59, a 4:07 por kilómetros, siendo escoltado por Carlos Torres (Team Los Lentos), Fernando Contreras (ARG/Everest), Jorge Brizuela (ARP Team) y Pablo Mariscal (B.Aeronaval).

Tras los cinco primeros varones arribó Bustos (36:10, a 4:31 de media), adelantándose a Angeles Gómez (ARG), Abigail Pereira (libre), Daniela Lamas (libre) y Laura Barrios (Ritmo Controlado).

En los cuadros adjuntos aparecen los puestos en cada rama y la general absoluta, con 2 parciales (kilómetros 0-5 y 5-8).

El Medio

En los 21 km., Elías Greco (ganador en 1:24:19) pasó por el km. 3,2 en 12:18, apenas un par de segundos delante de Elías Estigarribia (3°, 1:28:18) y Santiago Soto (7°, 1:30:09), apareciendo luego Pérez (12:24), Sergio Rodríguez (5°, 1:29:44) -12:32- y Daniela Martínez (vencedora en femenino y 4° en la general absoluta, con 1:28:29) -12:46-. En el km. 5, Greco (18:59) se despegó de sus dos inmediatos escoltas (19:16), manteniendo Rodríguez (19:34) y Martínez (19:44) sus respectivos lugares.

GANADORA. Cristina Bustos corrió cada kilómetro en 4:31

En el km. 12, poco después de cerrar la primera vuelta larga, el líder estableció 46:27, pasando luego Estigarribia (48:24), Rodríguez (48:44), Soto (49:01), Martínez (49:03) y Pedro Molina (49:18), a la postre sexto en su rama (1:30:08).

El vencedor superó los 15 km. en 58:15, con 3:08 de luz sobre Estigarribia y Rodríguez, y 3:25 en relación a Martínez. Molina (1:01:59) le daba alcance a Soto, al tiempo que ganaban terreno Iván Loiza (4°, 1:28:59) -1:02:08- y Francisco Zsilavecz -1:02:35-, quien en el último tramo superaría a media docena de fondistas para escoltar al vencedor, en 1:27:52. 

En Ushuaia

En la misma jornada tuvo lugar en Ushuaia la prueba MOVETE 2025, segunda edición organizada por Lucha Contra el Cáncer Ushuaia (LUCCAU). En 10,6 km. triunfaron Federico Geraci (44:46) y Cindy Ríos (51:59); y en 5,3 km., Cristian Cisterna (21:47) y la riograndense Paola Agüero (28:42). Además hubo una correcaminata de 3 km., totalizando 192 participantes.

8 KILOMETROS * GENERAL MASCULINA

P/Atleta         GA      Marca Prom.  Km. 0-5          Km. 5-8

1.Martín Pérez           1          32:59   4:07     19:40 (1)         13:19 (2)

2.Carlos Torres          2          35:13   4:24     22:04 (6)         13:09 (1)

3.Fern.Contreras        3          35:29   4:26     21:37 (2)         13:52 (3)

4.Jorge Brizuela         4          36:00   4:30     21:43 (3)         14:17 (6)

5.Pablo Mariscal        5          36:05   4:31     21:56 (4)         14:09 (5)

6.Pablo Rodríguez     7          36:51   4:36     22:30 (8)         14:21 (7)

7.Rodri.Avendaño      9          37:31   4:41     23:00 (13)       14:31 (8)

8.Juan Fontela            10        37:34   4:42     22:37 (9)         14:57 (12)

9.José Luis Jaime       11        37:40   4:42     23:08 (14)       14:32 (9)

10.Ignacio Beltrán     13        37:59   4:45     22:52 (11)       14:53 (11)

11.Tomás Oyarzo       15        39:01   4:53     23:33 (15)       15:28 (17)

12.Jorge Vega            16        39:05   4:53     23:47 (16)       15:18 (16)

13.Juan Moscoso       18        39:38   4:56     24:49 (23)       14:49 (10)

14.Antonio Aguilar    20        39:42   4:58     23:56 (19)       15:46 (22)

15.Alan Keller           21        39:49   4:59     24:05 (20)       15:44 (21)

16.Eduardo Páez        23        41:04   5:08     25:04 (24)       16:00 (25)

17.Maximil.Martínez 25        41:31   5:11     25:41 (28)       15:50 (23)

18.Matías Ancalipe    26        41:36   5:12     25:37 (27)       15:59 (24)

19.Maximil.Sosa        27        41:49   5:14     25:35 (26)       16:14 (28)

20.Pablo Ceballos      29        42:00   5:15     25:04 (25)       16:56 (31)

21.Juan Rodríguez     30        42:20   5:17     26:17 (32)       16:03 (26)

22.Gabriel Cajal         31        42:40   5:20     25:41 (29)       16:59 (33)

23.Rodrigo Millao     33        43:49   5:29     26:21 (33)       17:28 (40)

24.Pablo Calacho       36        43:57   5:30     27:20 (40)       16:57 (32)

25.David Silva           37        44:04   5:30     26:35 (36)       17:29 (41)

26.Roberto Alvarez    38        44:10   5:31     27:41 (41)       16:29 (29)

27.Diego Valenzuela 40        44:25   5:33     27:02 (38)       17:23 (37)

28.Owen Ramírez      44        46:03   5:45     27:48 (43)       18:15 (46)

29.Maxi De la Torre  45        46:50   5:51     28:55 (46)       17:55 (43)

30.Damián Segura      46        46:53   5:52     27:56 (45)       18:57 (49)

31.Cristian Sombra    48        48:41   6:05     30:37 (51)       18:04 (45)

32.Fabián Leiva         49        48:59   6:07     29:48 (49)       19:11 (53)

33.Gustavo Ancalipe 63        54:07   6:46     32:36 (63)       21:31 (63)

Velocidad del ganador: 14,552 km/h.

8 KILOMETROS * GENERAL FEMENINA

P/Atleta         GA      Marca Prom.  Km. 0-5          Km. 5-8

1.Cristina Bustos       6          36:10   4:31     21:59 (5)         14:01 (4)

2.Angeles Gómez       8          37:22   4:40     22:24 (7)         14:58 (13)

3.Abigail Pereira        12        37:47   4:43     22:39 (10)       15:08 (14)

4.Daniela Lamas        14        38:06   4:46     22:52 (12)       15:14 (15)

5.Laura Barrios          17        39:24   4:55     23:47 (17)       15:37 (18)

6.Cecilia Niclis          19        39:33   4:57     23:52 (18)       15:41 (20)

7.Carolina Rolón        22        39:59   5:00     24:22 (21)       15:37 (18)

8.Dayana Almonacid 24        41:11   5:09     24:22 (22)       16:49 (30)

9.Florencia Ovejero   28        41:52   5:14     25:45 (30)       16:07 (27)

10.Mercedes Leiva    32        43:05   5:23     25:58 (31)       17:07 (34)

11.Abigail Sibauti      34        43:53   5:29     26:35 (35)       17:18 (36)

12.Stefanía Padrón     35        43:53   5:29     26:27 (34)       17:26 (39)

13.Gabriela Mayol     39        44:12   5:31     27:00 (37)       17:12 (35)

14.Yanina Mencia      41        44:40   5:35     27:15 (39)       17:25 (38)

15.Valent.Steinbrecher          42        45:26   5:41     27:46 (42)       17:40 (42)

16.Fernanda Camplone          43        45:53   5:44     27:51 (44)       18:02 (44)

17.Valeria Weiss       47        47:49   5:59     29:07 (47)       18:42 (47)

18.Angela Santander  50        49:14   6:09     30:15 (50)       18:59 (50)

19.Marcela Bora        51        49:15   6:09     29:44 (48)       19:31 (54)

20.Malena Rogel        52        49:50   6:14     30:54 (53)       18:56 (48)

21.Carla Delballe       53        49:53   6:14     30:46 (52)       19:07 (52)

P/Atleta         GA      Marca Prom.  Km. 0-5          Km. 5-8

22.Natalia Soto          54        50:25   6:18     31:22 (56)       19:03 (51)

23.Caren Moscoso     55        51:26   6:26     31:19 (55)       20:07 (55)

24.Carolina Jiménez  56        51:59   6:30     31:37 (58)       20:22 (56)

25.Angeles Suárez     57        52:05   6:31     31:32 (57)       20:33 (58)

26.Fernanda Fuentes  58        52:24   6:33     31:46 (59)       20:38 (59)

27.Lorena Espinoza   59        52:39   6:35     31:09 (54)       21:30 (62)

28.Maria Laura Julián           60        52:48   6:36     32:17 (61)       20:31 (57)

29.Jennifer Broullaud            61        53:14   6:39     32:07 (60)       21:07 (60)

30.Cristina Mehringer           62        53:58   6:45     32:29 (62)       21:29 (61)

31.Yamila Arancibia  64        54:38   6:50     32:48 (64)       21:50 (65)

32.Macarena Jiménez            65        56:17   7:02     32:49 (65)       23:28 (69)

33.Lorena Juárez        66        56:21   7:03     34:35 (67)       21:46 (64)

34.Magalí Vivas        67        56:32   7:04     34:22 (66)       22:10 (66)

35.Morena Lengnick  68        57:28   7:11     35:08 (69)       22:20 (67)

36.Mayra Ojeda         69        58:02   7:15     34:55 (68)       23:07 (68)

37.María Caucamán   70        59:26   7:26     s/datos s/datos

38.Sabrina Cabrera    71        60:09   7:31     35:48 (70)       24:21 (70)

39.Raquel García       72        65:22   8:10     39:38 (71)       25:44 (71)

40.Cristina Villegas   73        67:08   8:23     41:06 (72)       26:02 (72)

41.Milena Vega         74        74:41   9:20     s/datos s/datos

Velocidad de la ganadora: 13,271 km/h.

MOVETE 2025 * LUCCAU

10,6 Km. (Clasificados: 91): Hombres (48): 1.Federico Geraci 44:46 (Promedio, 4:13); 2.Ezequiel Dawson 44:54; 3.Federico Cichero 44:59; 4.Facundo Alvarez 47:30; 5.Javier Godoy 47:38; 6.Juan Quiroga 47:48; 7.César Ruiz 48:51; 8.Joaquín Pastoriza 50:19; 9.Andrés Gallego 50:44; 10.Mariano Hermida 51:12. Mujeres (43): 1.Cindy Ríos 51:59 (4:54) (General absoluta: 11); 2.Elba Morán 54:16 (18); 3.Mercedes Manté 56:29 (26); 4.Marcela Galetto 1:00:21 (34); 5.Agustina Ruiz 1:00:53 (36); 6.Julieta Sinchicay 1:00:58 (37); 7.Josefina Vespasiano 1:00:59 (38); 8.Susana Souto 1:02:16 (42); 9.Marisel Velázquez 1:03:15 (45); 10.Sabrina Permigiani 1:03:28 (46). 5,3 Km. (Clasificados: 61): Hombres (14): 1.Cristian Cisterna 21:47 (4:06); 2.Nicolás Encina 24:04; 3.Javier Vázquez 24:27; 4.Ezequiel Santillán 24:56; 5.José Lemos 25:29. Mujeres (47): 1.Paola Agüero (RG) 28:42 (5:35) (10); 2.Camila Ponce 29:57 (11); 3.Paula Guillotti 30:01 (12); 4.Virginia Randberg 31:44 (13); 5.María Pérez 33:12 (14).

