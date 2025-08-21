Martín Perez: «La agenda educativa local debe poner a la docencia en el centro»

Así lo afirmó el intendente Martín Perez en el marco de la apertura del 1° Congreso Municipal de Mejora e Innovación Pedagógica, que se lleva adelante en Río Grande este jueves 21 y viernes 22 de agosto. Con una fuerte inversión en políticas educativas, el Municipio convoca a docentes, familias y estudiantes a construir una educación inclusiva, transformadora y de calidad. La reconocida disertante Ruth Harf fue declarada Huésped de honor; mientras que el Congreso recibió una Declaración de Interés del Concejo Deliberante y fue avalado académicamente por la UTN Regional Tierra del Fuego y la UNTDF.

Ante un Polideportivo Carlos Margalot colmado, el Intendente de Río Grande dio por inaugurado el 1° Congreso Municipal de Mejora e Innovación Pedagógica, bajo el lema “Reimaginando la Enseñanza: Claves para Transformar el Aula”.

Durante su discurso, Martín Perez destacó la importancia de generar espacios de actualización con sentido, de consolidar una comunidad profesional docente y de garantizar el cuidado para una participación plena. El Intendente de Río Grande dio por inaugurado el 1° Congreso Municipal de Mejora e Innovación Pedagógica.

Asimismo, realizó un repaso de las principales políticas educativas desarrolladas desde el inicio de su primera gestión municipal, entre las que destacó: la inversión de recursos municipales superior a 747 millones de pesos en educación; la consolidación de 20 Centros de Apoyo a las Trayectorias Educativas -distribuidos en distintos puntos de la ciudad- con cientos de estudiantes asistidos y el otorgamiento de más de 2400 becas municipales a jóvenes de niveles secundario y superior.

A esto se suma la implementación de programas de formación docente en neurodesarrollo, la articulación con la Fundación Mirgor para el desarrollo de capacitaciones en innovación, inteligencia artificial y tecnología; y la presencia local de universidades nacionales como la UNTDF y la UTN fortaleciendo la formación docente y profesional en Río Grande.

El Intendente resaltó que el desafío educativo de la ciudad se sostiene en un horizonte compartido basado en la “inclusión para garantizar acceso, becas, apoyos y presencia territorial; transformación a partir de la incorporación de innovación, neurociencia, tecnología, formación continua y articulaciones; y calidad educativa entendiendo que el derecho a aprender como un derecho a incluir, mejorar y crecer juntos La reconocida disertante Ruth Harf fue declarada Huésped de honor.

En este marco, Perez remarcó que la agenda educativa local debe “poner a la docencia en el centro: reconociendo, acompañando y desafiando a quienes construyen aprendizaje” como así también “enseñar a pensar desde el fortalecimiento de la alfabetización lectora, matemática y digital, junto al pensamiento crítico”. Añadió como otro faro guía, la “construcción de puentes entre niveles educativos, entre escuela y comunidad, y entre Municipio, universidades y el mundo del trabajo”.

Finalmente, el intendente convocó a docentes, familias y estudiantes a construir juntos una educación inclusiva, transformadora y de calidad, que no deje a nadie atrás y que potencie el desarrollo local. Y concluyó: “si cada uno se lleva un paso concreto de este Congreso, habremos dado un salto enorme como sistema educativo”.

Por su parte, la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars, aseguró que “esta gestión municipal valora profundamente a la educación, es por eso que llevamos adelante políticas públicas destinadas al fortalecimiento de este proceso formativo”.

La funcionaria resaltó que “en un contexto muy adverso, sostenemos un sistema de becas municipales, el boleto estudiantil gratuito, la entrega de TIC, y mantenemos convenios con universidades. Trabajamos codo a codo desde el área de Juventudes, desde el área de Educación y con las instituciones educativas, convencidos de que se trata de una inversión social para nuestra comunidad”. En tanto subrayó: “creemos firmemente que la educación es el único motor de desarrollo que tenemos.

Y como corolario de este esfuerzo y de la profundización de nuestro compromiso con la educación, hoy llega este primer congreso municipal”.

Por último, la licenciada en Ciencias de la Educación y en Psicología (UBA), reconocida a nivel nacional e internacional por su amplia trayectoria en la formación docente y una de las disertantes del Congreso, Ruth Harf, destacó el recibimiento en la ciudad. “Sabíamos mucho de Río Grande, pero no todo. Nuestra alma de argentinos se volvió absoluta y totalmente malvinense”, expresó.

Asimismo, resaltó “encontrarse con autoridades que se preocupan con renovar constantemente el derecho a la educación de todos y todas; que las autoridades se preocupen de convocar de esta manera un congreso, es realmente un enorme merecimiento y debe ser destacado”.

Por último, afirmó: “no tengo más que palabras de agradecimiento por este encuentro donde se reúnen multiplicidad de temas y donde están presentes educadores, estudiantes y familias”.

También estuvieron presentes: la presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora, los concejales Alejandra Arce y Jonatan Bogado y miembros del Gabinete Municipal.