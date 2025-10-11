Martín Pérez destacó la transformación de Tolhuin y el trabajo de Daniel Harrington

En diálogo con FM Masters, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, destacó el crecimiento sostenido de Tolhuin y elogió el trabajo del jefe comunal Daniel Harrington durante los festejos por un nuevo aniversario de la ciudad.

“El 80% de la red de gas en toda la ciudad es un logro de esta gestión, la gestión de Daniel. El esfuerzo, obviamente, de todos los vecinos que con sus impuestos aportan para que esos recursos terminen donde tienen que estar”, afirmó Pérez.

El mandatario resaltó también los avances en infraestructura y la presencia del Estado local. “Son 140 cuadras que se han pavimentado en Tolhuin y la verdad es que es para destacar, porque venía de una situación de decadencia absoluta. Desde el momento en que Daniel se hizo cargo del municipio, esta ciudad se transformó”, señaló.

Pérez subrayó que estos logros se alcanzan en un contexto nacional complejo: “Tolhuin tiene un intendente que labura todos los días, que se levanta temprano y que exprime cada centavo para seguir haciendo obras, a pesar de las dificultades nacionales y de un gobierno que se ha borrado absolutamente de todo y no le importa lo que pasa en Tierra del Fuego”.

Consultado sobre la situación productiva, el jefe comunal advirtió que “la política nacional en materia de exploración y producción petrolera viene en declive” y remarcó que “no hay producción nacional, no hay empleo y hay pérdida de soberanía”.

Finalmente, Martín Pérez se refirió a la fuerte caída de recursos nacionales y al esfuerzo municipal por sostener los servicios esenciales: “A nosotros en Río Grande nos han caído un 40% los recursos de origen nacional. Aun así, decidimos priorizar la salud, la asistencia social y la obra pública. Las dificultades se resuelven con decisión política”, concluyó.