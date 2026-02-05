Martín Perez defendió los recursos de Río Grande

El intendente Martín Perez expresó una fuerte preocupación por la quita de recursos que representa para el Municipio la medida dispuesta por el Gobierno provincial, de aumentar un fondo de asistencia que afecta la distribución de Ingresos Brutos en la coparticipación a las Municipalidades.

RIO GRANDE.- Perez denunció que la ciudad enfrenta una quita inconsulta de aproximadamente 50 millones de pesos mensuales, lo que representa 600 millones de pesos menos al año, una decisión que pone en riesgo la continuidad de servicios fundamentales.

“Cada recorte tiene un impacto directo en derechos concretos”, sostuvo el Intendente, al tiempo que remarcó que el Municipio no puede transformarse en la variable de ajuste de decisiones adoptadas sin planificación ni diálogo.

“Son decisiones que no se toman a la ligera. Detrás de cada peso hay un servicio, un derecho, una necesidad concreta de nuestra comunidad”, señaló Perez, quien advirtió que esta quita arbitraria compromete la prestación de servicios que llegan de manera directa a los sectores más vulnerables.

Frente a este escenario, el Intendente confirmó que el Municipio avanzará por las vías correspondientes para defender los recursos de la ciudad. En ese sentido, anticipó un reclamo administrativo formal y no descartó recurrir a la Justicia.

Asimismo, pidió al Gobernador y a la Legislatura provincial que revisen la medida y evalúen el impacto real que tiene en los municipios, que son la primera ventanilla de atención ante la creciente demanda social.

El ajuste nacional

Martín Perez, trazó un duro diagnóstico sobre el contexto político y económico que atraviesa el país, al tiempo que defendió el rol activo de los Municipios frente al retiro del Estado nacional de áreas clave como la obra pública y los programas sociales.

El Intendente describió al 2026 como un año especialmente difícil, atravesado por el ajuste, la pérdida de recursos y una fuerte presión sobre los gobiernos locales.

“Estamos atravesando un momento complejo, donde los municipios tenemos que sostener más servicios con menos recursos”, señaló Perez, y agregó que son las gestiones locales las que quedan en la primera línea de respuesta frente a las demandas de la comunidad.

Perez puso en valor el papel de los Municipios como garantes de servicios esenciales, incluso en un escenario adverso. “Cuando el ajuste baja, los vecinos no van a una oficina nacional: vienen al Municipio”; y subrayó que Río Grande sigue asumiendo responsabilidades que exceden sus competencias originales para evitar que la crisis impacte de lleno en la vida cotidiana de la gente.

“Administrar bien también es decidir no ajustar sobre la gente”, afirmó el Intendente y ratificó el compromiso del Municipio con la transparencia, la mejora permanente de la gestión y el uso eficiente de los recursos públicos.