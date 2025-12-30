Martín Perez corrigió a Milei: «las Malvinas son argentinas, no de los isleños»

El intendente de Río Grande, Martín Perez, manifestó un contundente rechazo a las declaraciones del presidente Javier Milei realizadas al diario británico The Telegraph, en las que afirmó que las Islas Malvinas “tienen que ser argentinas cuando los isleños lo deseen”. Para el jefe comunal, ese planteo constituye un grave error político, jurídico e histórico que debilita una de las políticas de Estado más sensibles y consensuadas de la Argentina.

A través de un posteo en la red social X, Perez advirtió que las Malvinas “son argentinas, más allá de lo que decidan sus ocupantes ilegales” , y remarcó que el reclamo soberano no está sujeto a la voluntad de una población implantada por la potencia ocupante. “Así está escrito en la Constitución y así es la política de Estado que usted daña una y otra vez con declaraciones que son usadas contra el país” , señaló el Intendente.

Desde Río Grande, ciudad capital nacional de la Vigilia por Malvinas y epicentro del reclamo soberano en Tierra del Fuego, Perez subrayó que las expresiones del Presidente contradicen no sólo el mandato constitucional, sino también las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, que instan al Reino Unido y a la Argentina a reanudar negociaciones bilaterales sobre la soberanía, sin reconocer el principio de autodeterminación para los isleños.

“El problema central es que se confunde deliberadamente el derecho de los pueblos con una población establecida de manera ilegítima en un territorio ocupado” , al tiempo que remarcaron que priorizar la opinión de los isleños equivale a convalidar la usurpación británica iniciada en 1833.

En su mensaje, Perez también cuestionó el uso de la causa Malvinas con fines de autopromoción política y alertó sobre el impacto internacional de este tipo de declaraciones. “Hay formas menos lamentables de autopromoción que usar la política exterior de 47 millones de argentinos y la lucha de nuestros héroes de Malvinas”, expresó.

Finalmente, el Intendente recordó que, aunque los mandatos presidenciales tienen plazos, la causa Malvinas trasciende coyunturas políticas. “Su mandato caduca en 24 meses, pero la política de Estado de la causa Malvinas maneja otros tiempos: porque fueron, son y serán siempre argentinas y fueguinas” , concluyó.