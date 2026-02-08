Perez compartió una jornada con adultas y adultos mayores

Se llevó adelante en el Centro Municipal de Bienestar de Personas Mayores “Papa Francisco”, en el marco de las actividades que se desarrollan diariamente. Con la visita del Intendente, las personas mayores que asisten al espacio tuvieron un momento de cercanía, de diálogo y avanzaron con los preparativos de la presentación que realizarán durante los festejos del Carnaval.

Este martes, el intendente Martín Perez visitó el Centro Municipal de Bienestar de Personas Mayores “Papa Francisco” donde compartió una tarde junto a las adultas y adultos mayores de Río Grande, quienes asisten diariamente al espacio.

Durante la jornada, el Intendente acompañó a las personas mayores que se encuentran realizando ensayos y prácticas vinculadas a las actividades para el Carnaval, oportunidad en la cual se les presentó la dinámica prevista para los festejos.

Además, el encuentro se desarrolló en un clima de disfrute, intercambio y participación donde las adultas y adultos mayores expresaron sus expectativas, dialogaron y compartieron un momento de cercanía.

En ese sentido, Martín Perez conversó con las y los presentes, recorrió las instalaciones y se interiorizó sobre las actividades que se llevan adelante, en un marco de escucha, acompañamiento y contacto directo con la comunidad.

Cabe destacar que el Centro de Bienestar de Personas Mayores “Papa Francisco” continúa consolidándose como un espacio de encuentro, cuidado y participación activa, donde se promueve el bienestar, la recreación y el fortalecimiento de los vínculos.