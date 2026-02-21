Martín Perez anunció nuevas entregas de lotes y urbanizaciones en marcha

Con planificación, financiamiento propio y decisión política, el Municipio profundiza su estrategia de acceso al suelo como política central de arraigo y desarrollo. En la apertura de sesiones, el intendente Martín Perez confirmó que ya se entregaron 500 lotes con servicios, que otros 200 serán adjudicados en los próximos meses y que están en ejecución nuevas urbanizaciones que proyectan más de 700 soluciones adicionales, consolidando un modelo habitacional sostenido frente al retiro del Estado nacional.

En el marco de la apertura del período legislativo, el Intendente volvió a marcar una diferencia clara entre el rumbo nacional y la decisión local de sostener políticas públicas activas en materia de hábitat.

«A pesar de que desde la Ciudad de Buenos Aires se tomó la decisión de desmantelar la obra pública y eliminar los programas nacionales de vivienda, en Río Grande sostenemos una convicción clara: la mejor política de arraigo y progreso familiar es el acceso a la tierra y a la vivienda. Eso también es construir la Casa de Todos”, afirmó.

Perez fue enfático al señalar que cuando el Estado nacional se retira, el Municipio no puede hacer lo mismo. En esa línea, remarcó que la demanda de suelo urbano continúa creciendo y que la respuesta es avanzar con lotes con servicios concretos, con infraestructura real y planificación.

Desde la creación de la Subsecretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, el Municipio ya entregó 500 lotes con servicios a familias inscriptas en el Banco de Tierras municipal. A esa cifra se sumarán en los próximos meses otros 200 lotes en los barrios Bicentenario y Centenario, ampliando el acceso al suelo urbano para cientos de vecinos y vecinas.

Pero el anuncio fue aún más ambicioso. El jefe comunal confirmó que, junto al sector privado, comenzó el desarrollo de una nueva urbanización en Chacra XII que contempla 603 lotes -entre parcelas residenciales y sector mixto- con todos los servicios: agua, electricidad, gas, cordón cuneta y alumbrado público. El proyecto incluye además reservas fiscales y espacios verdes, reforzando el concepto de crecimiento ordenado.

“El desarrollo urbano no es solo construir lotes, sino planificar ciudad”, sostuvo y anticipó que esta urbanización podría finalizarse el próximo año.

Asimismo, anunció que próximamente se iniciará un nuevo proyecto en el barrio Vapor Amadeo que prevé 102 soluciones habitacionales adicionales, financiadas por el FAMP, ampliando la oferta para las familias riograndenses.

El mensaje dejó en claro que la política habitacional no es una acción aislada, sino parte de una estrategia integral de desarrollo. «Hoy Río Grande tiene una política urbana y habitacional sólida, sostenida con planificación y decisión. Trabajamos por una ciudad planificada, ordenada y accesible. Una ciudad que crece con infraestructura, con espacios públicos de calidad y con oportunidades reales para que cada familia pueda proyectar su futuro aquí”, expresó.

Para el Intendente, garantizar suelo urbano no es solo ejecutar obra pública: es generar arraigo, dar estabilidad y consolidar comunidad. En ese marco, el acceso al hábitat fue presentado como uno de los ejes estructurales de la gestión 2026 y una herramienta clave para proyectar el crecimiento de Río Grande con previsibilidad, orden y desarrollo sostenido.