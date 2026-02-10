Martín Perez acompañó el cambio de mando de la Brigada de Infantería de Marina Austral

Se trató del acto oficial de cambio de mando de la Brigada de Infantería de Marina Nº 5, en el marco de una ceremonia institucional que contó con la presencia de autoridades civiles y de la fuerza.

La institución tiene asiento en la ciudad desde el año 1947, consolidándose como un pilar para la defensa de la soberanía nacional y parte fundamental de la historia y la identidad de Río Grande.

En este marco, el intendente Martín Perez acompañó la ceremonia de cambio de mando de la Brigada de Infantería de Marina Austral, llevado a cabo en la Plaza de Armas del BIM Nº5. El acto protocolar reunió a autoridades civiles, militares y representantes de distintas instituciones de la ciudad. Asumió como nuevo comandante de la Brigada de Infantería de Marina Austral, Capitán de Navío D. Sebastián Cassasco, en reemplazo del Capitán de Navío D. Alfredo Banegas.

Luego del acto, el Intendente hizo entrega de un presente tanto a las autoridades salientes como entrantes, destacando el compromiso de la Infantería de Marina con el cuidado de la soberanía, la defensa del territorio y el acompañamiento permanente a la comunidad de Río Grande.

Acompañaron la ceremonia las autoridades municipales: el secretario de Gobierno, Gastón Díaz; el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro; y el subsecretario de Cultura, Carlos Gómez.