Mario Ferreyra se retira del decanato de la UTN y abre una nueva era en la facultad fueguina

En un proceso institucional sin precedentes, el decano de la Facultad Regional Tierra del Fuego, Ingeniero Mario Ferreyra, anunció su retiro y, por estatuto, se adelantó la elección de sus sucesores. La asamblea universitaria eligió por amplia mayoría a Francisco Álvarez como nuevo decano y a Demian Ferreyra como vicedecano.

RIO GRANDE.- En un movimiento planificado para asegurar el orden y la continuidad, el Ingeniero Mario Ferreyra, decano de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la UTN, confirmó que inició los trámites para su jubilación. Explicó que la decisión de adelantar las elecciones para decano y vicedecano, un paso habilitado por el estatuto de la institución, busca garantizar que el nuevo equipo asuma sus funciones sin demoras, una vez que su retiro se concrete.

Ante esta situación, en la casa de altos estudios, se llevó adelante este lunes el proceso de elección a través de una asamblea conformada por 42 representantes de los cuatro claustros: docentes, estudiantes, graduados y no docentes.

Esta instancia, presidida por el decano saliente, fue el escenario de la votación, que arrojó un resultado contundente de 40 votos presentes, 39 fueron a favor de la única fórmula propuesta. Con esta amplia mayoría, quedó ratificada la elección del ingeniero Francisco Álvarez como decano y el ingeniero Demian Ferreyra como vicedecano.

Luego de la asamblea y en diálogo con Prensa Universitaria, Ferreyra destacó que, aunque existía la opción de que el vicedecano asumiera de forma temporal, se decidió convocar a una asamblea para que las nuevas autoridades asuman con todas las atribuciones necesarias para trazar sus propias prioridades de gestión. Entre los principales objetivos de la nueva conducción se encuentran la formación de ingenieros, el fortalecimiento de la vinculación tecnológica y la consolidación del prestigio de la facultad a nivel provincial, nacional e internacional.

Con un balance personal emotivo, Ferreyra expresó su satisfacción por haber cumplido con su responsabilidad y agradeció la formación recibida de sus maestros. Subrayó su profundo amor por su país y por el pueblo fueguino, asegurando que su dedicación siempre estuvo orientada a la comunidad. Aunque dejará el cargo, prometió seguir colaborando con la institución.

«Voy a seguir acompañando. Lo esencial es que las nuevas autoridades conduzcan y que la facultad siga creciendo en matrícula, calidad académica y servicios a la comunidad», concluyó el decano saliente.