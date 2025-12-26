Deportes

Mariano Coto y todos los judocas premiados en este siglo

viernes 26 de diciembre de 2025
 “La tercera fue la vencida”, en este caso para Mariano Coto en el ámbito de la entrega de los Premios Olimpia, luego de adjudicarse el lunes 22 el de Plata en esta disciplina. 

RIO GRANDE.- En 2022 le había correspondido al cordobés Agustín Gil, y en la terna también estaba la sanluiseña Keysi Perafán. Un año más tarde el trofeo que otorga el Círculo de Periodistas Deportivos (CPD) de Buenos Aires se lo llevó Brisa Gómez (pareja del fueguino), y al margen quedaron también Agustina De Lucía, y el mediterráneo.

Ahora, Coto (-90 kilos) se anticipó al formoseño Galo Villavicencio (-60), y al juvenil pampeano Tomás Quinteros (-90).

Recordemos que en 2022 hubo una entrega en varias disciplinas de deportes adaptados, adjudicándose la fueguina Rocío Ledesma el correspondiente a ParaJudo.

Olimpia de Oro

En las 73 ediciones de los Juegos hubo 76 ganadores, ya que fue compartido en 2004 (Carlos Tévez –fútbol- y la selección de hockey sobre césped femenino), 2023 (la vallista Belén Casetta y Lionel Messi) y 2024 (el arquero Emiliano Martínez y el corredor de Fórmula Uno Franco Colapinto).

Fueron premiadas un total de 19 disciplinas, siendo el boxeo (13), el tenis (10) y el fútbol (10) las que más estatuillas acumulan. Luego aparecen golf (5), natación (5), atletismo (4), automovilismo (4), básquetbol (4), ciclismo (3), rugby (3), hockey sobre césped (2; una para Las Leones, el único equipo en ser reconocido), patín (2), polo (2), remo (2), equitación (1), hockey sobre ruedas (1), judo (1), volovelismo (1) y windsurf (1). 

Quien más galardones atesora es Lionel Messí, con 4, siendo quien los obtuvo en un mayor período de tiempo (el primero en 2011, y el último en 2023). Superó de esta forma a un par de triple elegidos, el tenista marplatense Guillermo Vilas (el primero en conseguir dos oros en forma consecutiva, en 1974 y 1975), y el boxeador Santos Beningo Laciar, de Huinca Renacó (el único en alcanzar tres premiación en línea y en solitario de 1982 a 1984).

Asimismo, se les entregó dos Olimpia de Oro al golfista bonaerense Roberto De Vicenzo (abrió esa condición en 1970), al remero rosarino Alberto Demiddi, Diego Maradona, la tenista porteña Gabriela Sabatini, el basquetbolista bahiense Emanuel Ginóbili (inauguró la lista en el presente siglo), el tenista tandilense Juan Martín del Potro y el automovilista arrecifeño Agustín Canapino, actual poseedor de la distinción.  

OLIMPIA DE PLATA – JUDO (2001/2025)

2001: Orlando Baccino – Lorena Briceño – (Jorge Lencina)

2002: Emmanuel Lucenti – Miguel Albarracín – (Ariel Sganga)

2003: Elizabeth Copes – (Daniela Krukower) – Ariel Sganga

2004: Eduardo Costa – (Daniela Krukower) – Jorge Lencina.

2005: Miguel Albarracín – (Eduardo Costa) – Paula Paretto

2006: Miguel Albarracín – (Emanuel Lucenti) – Rodrigo Lucenti

2007: (Miguel Albarracín) – Daniela Krukower – Emanuel Lucenti

2008: Alejandro Clara – Emanuel Lucenti – (Paula Pareto)

2009: (Alejandro Clara) – Emanuel Lucenti – Paula Pareto

2010: Héctor Campos – Emanuel Lucenti – (Paula Pareto)

2011: Emanuel Lucenti – (Paula Pareto) – Cristian Schmidt

2012: Emanuel Lucenti – (Paula Pareto) – Cristian Schmidt

2013: Abi Cardozo – (Paula Pareto) – Melisa Rodríguez

2014: Héctor Campos – Alejandro Clara – (Paula Pareto)

2015: Héctor Campos – Alejandro Clara – (Paula Pareto)

2016: Héctor Campos – Gimena Lafeuillade – (Paula Pareto)

2017: Héctor Campos – Emanuel Lucenti – (Paula Pareto)

2018: (Paula Pareto) – Eli Perafán – Luis Vega Pérez

2019: Lucía Cantero – Fernando González – (Paula Pareto)

2021: Emmanuel Lucenti – (Paula Pareto) – Keisy Perafan

2022: Mariano Coto – (Agustín Gil) – Keysi Perafán

2023: M.Coto – Agustina De Lucía – Agustín Gil – (Brisa Gómez)

2024: (Sofía Fiora) – Brisa Gómez – Keysi Perafán

2025: (Mariano Coto) – Tomás Quinteros – Galo Villavicencio

Nota: entre paréntesis aparece el ganador en cada edición. Ganadores: Paula Pareto (12); Daniela Krukower (2); Jorge Lencina, Ariel Sganga, Eduardo Costa, Emanuel Lucenti, Miguel Albarracín, Alejandro Clara, Agustín Gil, Brisa Gómez, Sofía Fiora y Mariano Coto (1).

TODOS LOS GANADORES DEL OLIMPIA DE ORO

Año     Ganador/a      Deporte

1954    Juan M. Fangio (1)    Automovilismo (1)

1955    Pascual Pérez (1)       Boxeo (1)

1956    Jorge Bátiz (1)           Ciclismo (1)

1957    Pedro Dellacha (1)     Fútbol (1)

1958    Osvaldo Suárez (1)    Atletismo (1)

1959    Luis F.Thompson (1) Boxeo (2)

1960    Rodolfo Hossinger (1)           Volovelismo (1)

1961    Luis Nicolao (1)         Natación (1)

1962    Norma Baylon (1)      Tenis (1)

1963    Juan C. Dyrzka (1)     Atletismo (2)

1964    Carlos Moratorio (1) Equitación (1)

1965    Bernardo Otaño (1)    Rugby (1)

1966    Horacio Accavallo (1)           Boxeo (3)

1967    Roberto De Vicenzo (1)        Golf (1)

1968    Nicolino Locche (1)   Boxeo (4)

1969    Alberto Demiddi (1)  Remo (1)

1970    Roberto De Vicenzo (2)        Golf (2)

1971    Alberto Demiddi (2)  Remo (2)

1972    Carlos Monzón (1)     Boxeo (5)

1973    Horacio Iglesias (1)   Natación (2)

1974    Guillermo Vilas (1)   Tenis (2)

1975    Guillermo Vilas (2)   Tenis (3)

1976    Juan C. Harriott (1)    Polo (1)

1977    Guillermo Vilas (3)   Tenis (4)

1978    Daniel Martinazzo (1)           Hockey s/ruedas (1)

1979    Diego Maradona (1)  Fútbol (2)

1980    Sergio Palma (1)        Boxeo (6)

1981    Marcelo Alexandre (1)          Ciclismo (2)

1982    Santos B. Laciar (1)   Boxeo (7)

1983    Santos B. Laciar (2)   Boxeo (8)

1984    Santos B. Laciar (3)   Boxeo (9)

1985    Hugo Porta (1)           Rugby (2)

1986    Diego Maradona (2)  Fútbol (3)

1987    Gabriela Sabatini (1) Tenis (5)

1988    Gabriela Sabatini (2) Tenis (6)

1989    Eduardo Romero (1)  Golf (3)

1990    Pedro Décima (1)       Boxeo (10)

Año     Ganador/a      Deporte

1991    Oscar Ruggeri (1)      Fútbol (4)

1992    Diego Degano (1)      Natación (3)

1993    Marcelo Milanesio (1)          Básquetbol (1)

1994    Julio C. Vásquez (1)  Boxeo (11)

1995    Nora Vega (1)            Patín (1)

1996    Carlos Espínola (1)    Windsurf (1)

1997    José Meolans (1)        Natación (4)

1998    Andrea González (1)  Patín (2)

1999    Gonzalo Quesada (1) Rugby (3)

2000    Las Leonas (1)           Hockey s/césped (1)

2001    José Cóceres (1)         Golf (4)

2002    Cecilia Rognoni (1)   Hockey s/césped (2)

2003    Emanuel Ginóbili (1) Básquetbol (2)

2004*  Emanuel Ginóbili (2) Básquetbol (3)

2004*  Carlos Tévez (1)        Fútbol (5)

2005    David Nalbandian (1)            Tenis (7)

2006    Germán Chiaraviglio (1)       Atletismo (3)

2007    Angel Cabrera (1)      Golf (5)

2008    Walter Pérez/Juan Curuchet (1)        Ciclismo (3)

2009    Juan M. Del Potro (1)            Tenis (8)

2010    Luciana Aymar (1)     Hockey s/césped (3)

2011    Lionel Messi (1)        Fútbol (6)

2012    Sergio Martínez (1)   Boxeo (12)

2013    Marcos Maidana (1)  Boxeo (13)

2014    Adolfo Cambiaso (1) Polo (2)

2015    Paula Pareto (1)         Judo (1)

2016    Juan M. Del Potro (2)            Tenis (9)

2017    Delfina Pignatiello (1)          Natación (5)

2018    Agustín Canapino (1) Automovilismo (2)

2019    Luis Scola (1) Básquetbol (4)

2020    Diego Schwartzman (1)         Tenis (10)

2021    Lionel Messi (2)        Fútbol (7)

2022    Lionel Messi (3)        Fútbol (8)

2023*  Belén Casetta (1)       Atletismo (4)

2023*  Lionel Messi (4)        Fútbol (9)

2024*  Emiliano Martínez (1)           Fútbol (10)

2024*  Franco Colapinto (1) Automovilismo (3)

2025    Agustín Canapino (2) Automovilismo (4)

Nota: * compartidos.

