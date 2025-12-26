Mariano Coto y todos los judocas premiados en este siglo

“La tercera fue la vencida”, en este caso para Mariano Coto en el ámbito de la entrega de los Premios Olimpia, luego de adjudicarse el lunes 22 el de Plata en esta disciplina.

RIO GRANDE.- En 2022 le había correspondido al cordobés Agustín Gil, y en la terna también estaba la sanluiseña Keysi Perafán. Un año más tarde el trofeo que otorga el Círculo de Periodistas Deportivos (CPD) de Buenos Aires se lo llevó Brisa Gómez (pareja del fueguino), y al margen quedaron también Agustina De Lucía, y el mediterráneo.

Ahora, Coto (-90 kilos) se anticipó al formoseño Galo Villavicencio (-60), y al juvenil pampeano Tomás Quinteros (-90).

Recordemos que en 2022 hubo una entrega en varias disciplinas de deportes adaptados, adjudicándose la fueguina Rocío Ledesma el correspondiente a ParaJudo.

Olimpia de Oro

En las 73 ediciones de los Juegos hubo 76 ganadores, ya que fue compartido en 2004 (Carlos Tévez –fútbol- y la selección de hockey sobre césped femenino), 2023 (la vallista Belén Casetta y Lionel Messi) y 2024 (el arquero Emiliano Martínez y el corredor de Fórmula Uno Franco Colapinto).

Fueron premiadas un total de 19 disciplinas, siendo el boxeo (13), el tenis (10) y el fútbol (10) las que más estatuillas acumulan. Luego aparecen golf (5), natación (5), atletismo (4), automovilismo (4), básquetbol (4), ciclismo (3), rugby (3), hockey sobre césped (2; una para Las Leones, el único equipo en ser reconocido), patín (2), polo (2), remo (2), equitación (1), hockey sobre ruedas (1), judo (1), volovelismo (1) y windsurf (1).

Quien más galardones atesora es Lionel Messí, con 4, siendo quien los obtuvo en un mayor período de tiempo (el primero en 2011, y el último en 2023). Superó de esta forma a un par de triple elegidos, el tenista marplatense Guillermo Vilas (el primero en conseguir dos oros en forma consecutiva, en 1974 y 1975), y el boxeador Santos Beningo Laciar, de Huinca Renacó (el único en alcanzar tres premiación en línea y en solitario de 1982 a 1984).

Asimismo, se les entregó dos Olimpia de Oro al golfista bonaerense Roberto De Vicenzo (abrió esa condición en 1970), al remero rosarino Alberto Demiddi, Diego Maradona, la tenista porteña Gabriela Sabatini, el basquetbolista bahiense Emanuel Ginóbili (inauguró la lista en el presente siglo), el tenista tandilense Juan Martín del Potro y el automovilista arrecifeño Agustín Canapino, actual poseedor de la distinción.

OLIMPIA DE PLATA – JUDO (2001/2025)

2001: Orlando Baccino – Lorena Briceño – (Jorge Lencina)

2002: Emmanuel Lucenti – Miguel Albarracín – (Ariel Sganga)

2003: Elizabeth Copes – (Daniela Krukower) – Ariel Sganga

2004: Eduardo Costa – (Daniela Krukower) – Jorge Lencina.

2005: Miguel Albarracín – (Eduardo Costa) – Paula Paretto

2006: Miguel Albarracín – (Emanuel Lucenti) – Rodrigo Lucenti

2007: (Miguel Albarracín) – Daniela Krukower – Emanuel Lucenti

2008: Alejandro Clara – Emanuel Lucenti – (Paula Pareto)

2009: (Alejandro Clara) – Emanuel Lucenti – Paula Pareto

2010: Héctor Campos – Emanuel Lucenti – (Paula Pareto)

2011: Emanuel Lucenti – (Paula Pareto) – Cristian Schmidt

2012: Emanuel Lucenti – (Paula Pareto) – Cristian Schmidt

2013: Abi Cardozo – (Paula Pareto) – Melisa Rodríguez

2014: Héctor Campos – Alejandro Clara – (Paula Pareto)

2015: Héctor Campos – Alejandro Clara – (Paula Pareto)

2016: Héctor Campos – Gimena Lafeuillade – (Paula Pareto)

2017: Héctor Campos – Emanuel Lucenti – (Paula Pareto)

2018: (Paula Pareto) – Eli Perafán – Luis Vega Pérez

2019: Lucía Cantero – Fernando González – (Paula Pareto)

2021: Emmanuel Lucenti – (Paula Pareto) – Keisy Perafan

2022: Mariano Coto – (Agustín Gil) – Keysi Perafán

2023: M.Coto – Agustina De Lucía – Agustín Gil – (Brisa Gómez)

2024: (Sofía Fiora) – Brisa Gómez – Keysi Perafán

2025: (Mariano Coto) – Tomás Quinteros – Galo Villavicencio

Nota: entre paréntesis aparece el ganador en cada edición. Ganadores: Paula Pareto (12); Daniela Krukower (2); Jorge Lencina, Ariel Sganga, Eduardo Costa, Emanuel Lucenti, Miguel Albarracín, Alejandro Clara, Agustín Gil, Brisa Gómez, Sofía Fiora y Mariano Coto (1).

TODOS LOS GANADORES DEL OLIMPIA DE ORO

Año Ganador/a Deporte

1954 Juan M. Fangio (1) Automovilismo (1)

1955 Pascual Pérez (1) Boxeo (1)

1956 Jorge Bátiz (1) Ciclismo (1)

1957 Pedro Dellacha (1) Fútbol (1)

1958 Osvaldo Suárez (1) Atletismo (1)

1959 Luis F.Thompson (1) Boxeo (2)

1960 Rodolfo Hossinger (1) Volovelismo (1)

1961 Luis Nicolao (1) Natación (1)

1962 Norma Baylon (1) Tenis (1)

1963 Juan C. Dyrzka (1) Atletismo (2)

1964 Carlos Moratorio (1) Equitación (1)

1965 Bernardo Otaño (1) Rugby (1)

1966 Horacio Accavallo (1) Boxeo (3)

1967 Roberto De Vicenzo (1) Golf (1)

1968 Nicolino Locche (1) Boxeo (4)

1969 Alberto Demiddi (1) Remo (1)

1970 Roberto De Vicenzo (2) Golf (2)

1971 Alberto Demiddi (2) Remo (2)

1972 Carlos Monzón (1) Boxeo (5)

1973 Horacio Iglesias (1) Natación (2)

1974 Guillermo Vilas (1) Tenis (2)

1975 Guillermo Vilas (2) Tenis (3)

1976 Juan C. Harriott (1) Polo (1)

1977 Guillermo Vilas (3) Tenis (4)

1978 Daniel Martinazzo (1) Hockey s/ruedas (1)

1979 Diego Maradona (1) Fútbol (2)

1980 Sergio Palma (1) Boxeo (6)

1981 Marcelo Alexandre (1) Ciclismo (2)

1982 Santos B. Laciar (1) Boxeo (7)

1983 Santos B. Laciar (2) Boxeo (8)

1984 Santos B. Laciar (3) Boxeo (9)

1985 Hugo Porta (1) Rugby (2)

1986 Diego Maradona (2) Fútbol (3)

1987 Gabriela Sabatini (1) Tenis (5)

1988 Gabriela Sabatini (2) Tenis (6)

1989 Eduardo Romero (1) Golf (3)

1990 Pedro Décima (1) Boxeo (10)

Año Ganador/a Deporte

1991 Oscar Ruggeri (1) Fútbol (4)

1992 Diego Degano (1) Natación (3)

1993 Marcelo Milanesio (1) Básquetbol (1)

1994 Julio C. Vásquez (1) Boxeo (11)

1995 Nora Vega (1) Patín (1)

1996 Carlos Espínola (1) Windsurf (1)

1997 José Meolans (1) Natación (4)

1998 Andrea González (1) Patín (2)

1999 Gonzalo Quesada (1) Rugby (3)

2000 Las Leonas (1) Hockey s/césped (1)

2001 José Cóceres (1) Golf (4)

2002 Cecilia Rognoni (1) Hockey s/césped (2)

2003 Emanuel Ginóbili (1) Básquetbol (2)

2004* Emanuel Ginóbili (2) Básquetbol (3)

2004* Carlos Tévez (1) Fútbol (5)

2005 David Nalbandian (1) Tenis (7)

2006 Germán Chiaraviglio (1) Atletismo (3)

2007 Angel Cabrera (1) Golf (5)

2008 Walter Pérez/Juan Curuchet (1) Ciclismo (3)

2009 Juan M. Del Potro (1) Tenis (8)

2010 Luciana Aymar (1) Hockey s/césped (3)

2011 Lionel Messi (1) Fútbol (6)

2012 Sergio Martínez (1) Boxeo (12)

2013 Marcos Maidana (1) Boxeo (13)

2014 Adolfo Cambiaso (1) Polo (2)

2015 Paula Pareto (1) Judo (1)

2016 Juan M. Del Potro (2) Tenis (9)

2017 Delfina Pignatiello (1) Natación (5)

2018 Agustín Canapino (1) Automovilismo (2)

2019 Luis Scola (1) Básquetbol (4)

2020 Diego Schwartzman (1) Tenis (10)

2021 Lionel Messi (2) Fútbol (7)

2022 Lionel Messi (3) Fútbol (8)

2023* Belén Casetta (1) Atletismo (4)

2023* Lionel Messi (4) Fútbol (9)

2024* Emiliano Martínez (1) Fútbol (10)

2024* Franco Colapinto (1) Automovilismo (3)

2025 Agustín Canapino (2) Automovilismo (4)

Nota: * compartidos.