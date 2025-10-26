María Taratuty, “Mujer líder icónica 2025” en el Women Wconomic Forum Argentina

La Directora de Sostenibilidad y Comunicación Estratégica de London Supply Group participó del panel “Historias de mujeres, mujeres con historia” y recibió uno de los máximos reconocimientos del foro por su liderazgo.

BUENOS AIRES.- El pasado 20 de octubre, en el marco del Women Economic Forum Argentina (WEF), María Taratuty, directora de Sostenibilidad y Comunicación Estratégica de London Supply Group, fue distinguida con el galardón “Mujer Líder Icónica 2025”, en reconocimiento a su liderazgo empresarial con impacto social, su compromiso con el desarrollo sostenible y su visión estratégica en la conducción de equipos y proyectos de alto alcance.

La entrega del premio tuvo lugar durante la Gala de Premiación del foro, celebrada en el Hotel Hilton de Buenos Aires, y organizada por la Asociación Global de Equidad e Integridad (AGEI). El evento reunió a mujeres destacadas del ámbito empresarial, emprendedor y corporativo, con el objetivo de visibilizar historias de liderazgo femenino, fomentar la equidad de género y generar espacios de colaboración e innovación con impacto real en la economía.

Taratuty participó como oradora del panel “Historias de mujeres, mujeres con historia”, uno de los segmentos más esperados de la jornada, que reunió a mujeres referentes de diferentes industrias para compartir sus trayectorias, desafíos y experiencias en empresas argentinas de raíces familiares. Junto a ella, compartieron el panel Claudia Salas Martínez, socia directora de Café Martínez y fundadora de Abra Franquicias, y Juana Cantillo, directora creativa de la marca de lencería Selú.

“Este espacio es una oportunidad para visibilizar cómo el liderazgo femenino puede transformar las organizaciones desde una mirada más empática e inclusiva. Desde mi rol, busco integrar la sostenibilidad como eje central en London Supply Group y demostrar que se puede liderar con impacto y propósito en todos los sectores”, sostuvo Taratuty.

El premio “Mujer Líder Icónica” es una distinción que otorgan el WEF y AGEI a mujeres que, a través de su trabajo, inspiran y generan transformaciones reales en sus entornos. En el caso de María, se valoró especialmente su compromiso con la sostenibilidad como pilar estratégico del negocio, su rol clave en la consolidación de proyectos de triple impacto dentro del grupo y su capacidad de liderar con una mirada inclusiva e innovadora.

Con más de una década de experiencia en posiciones ejecutivas, María Taratuty ha promovido activamente iniciativas de impacto social desde London Supply Group, grupo empresario que en nuestra región opera sectores estratégicos como los duty free shops “Atlántico Sur” y terminales de pasajeros como los aeropuertos de Río Grande, Ushuaia, El Calafate y Trelew. La compañía es además reconocida por sus acciones de responsabilidad social, que lleva adelante a través de la Fundación Grupo London Supply, entidad que María dirige.

La jornada concluyó con la entrega de reconocimientos a mujeres que están generando un cambio en sus comunidades, consolidando al Women Economic Forum Argentina como un espacio clave de referencia para el liderazgo femenino en el país. Además de María, otras mujeres premiadas fueron la empresaria Milagros Brito, la periodista Ángela Lerena, la física María Teresa Dova y Noel de Castro, ingeniera aeroespacial que está en proceso de convertirse en la primera argentina en viajar al espacio.