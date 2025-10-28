Margen Sur: incendio en una vivienda

El incendio ocurrió hoy en Río Grande. No hubo heridos. El fuego se produjo por conexiones de gas irregulares.

RÍO GRANDE. – Hoy a la madrugada un siniestro destruyó una vivienda ubicada sobre la calle Mirko Milosevic al 200 de la Margen Sur de esta ciudad. Afortunadamente no hubo heridos.

El incendio pudo ser sofocado por personal de bomberos de la Policía y Voluntarios. De manera preventiva, se solicitó la presencia de una ambulancia del hospital, aunque su intervención no resultó necesaria porque no se registraron personas lesionadas.

En las pericias correspondientes realizadas por peritos de bomberos, determinaron que el siniestro fue de carácter accidental, originado por conexiones de gas irregulares.

Personal de la empresa Camuzzi intervino en el lugar y procedió a cortar el suministro de gas.