Margen Sur: policía en situación de “pasiva” fue encontrado sin vida

El policía tenía 39 años y fue hallado sin vida en una vivienda de la Margen Sur de Río Grande. Se encontraba sin prestar el servicio policial por una denuncia previa y las pericias descartaron la intervención de terceros.

RÍO GRANDE. – Esta mañana fue hallado sin vida un efectivo de la Policía provincial en el interior de una vivienda ubicada en la Margen Sur.

Según una fuente policial, el hombre, de apellido Uribe, tenía 39 años y se encontraba en situación de pasiva por una denuncia que habían radicado en la Comisaría de Familia.

El cuerpo fue encontrado por familiares en una vivienda situada en la calle Shelknam al 300.

Peritos de la Policía Científica confirmaron que la causa del fallecimiento fue una compresión en la zona del cuello, y descartaron la intervención de terceras personas o indicios de criminalidad.