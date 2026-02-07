Margen Sur: incendio en una vivienda sin personas lesionadas

El hecho ocurrió este sábado por la mañana en una casa ubicada sobre calle Pasos de los Libres al 200. El fuego se originó en una de las habitaciones. (Foto archivo)

RÍO GRANDE.– Alrededor de las 11:00 horas de este jueves, personal de Bomberos fue alertado por un incendio que se desarrollaba en una vivienda ubicada en calle Pasos de los Libres al 200, de la Margen Sur

Al arribar al lugar, se constató que la casa se encontraba sin ocupantes al momento del siniestro. Intervinieron Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios, quienes lograron sofocar las llamas, las cuales se habrían originado en una habitación del inmueble.

En tanto, personal del nosocomio asistió en el lugar a la damnificada, sin que fuera necesario su traslado a un centro de salud.