Margen Sur: detienen a un joven acusado de herir con un arma blanca a un hombre

La víctima, de 33 años, debió trasladarse por sus propios medios al Hospital Regional de Río Grande. Tras dos allanamientos ordenados por el Juzgado de Instrucción Nº1, la Policía detuvo al sospechoso, un joven de 19 años.

RÍO GRANDE. – Alrededor de las 4:00 de la madrugada de este viernes, personal policial acudió a un domicilio ubicado en calle Los Inmigrantes al 700 de la Margen Sur de esta ciudad, luego de un reporte que advertía sobre un hombre presuntamente herido con un arma blanca.

Al arribar, los efectivos confirmaron que la víctima, un hombre de 33 años, ya se había trasladado por sus propios medios al hospital, donde recibió asistencia médica y permanece internado.

Durante la tarde, y tras las primeras tareas investigativas, el Juzgado de Instrucción Nº1 dispuso órdenes de allanamiento para dos domicilios: uno en calle Kau 688 y otro en Potosí 973.

En el procedimiento desarrollado en la vivienda de calle Kau, la Policía logró detener al presunto autor de la agresión, identificado como Franco Daniel Martínez, de 19 años, quien quedó a disposición de la autoridad judicial.