Margen Sur: detienen a dos sujetos dentro de un periférico de salud

Personal policial sorprendió a dos sujetos dentro del Centro de Salud N.º 3, tras hallar una puerta abierta. Llevaban un destornillador y fueron detenidos por tentativa de hurto.

RÍO GRANDE. – En la madrugada de este martes, personal policial que realizaba tareas de prevención acudió al Centro de Salud N.º 3, ubicado en las calles Karukinka y Oroski de la Margen Sur, donde constató que una de las puertas del edificio se encontraba abierta.

Al ingresar al lugar, los efectivos hallaron una bicicleta en el exterior y, dentro del establecimiento, sorprendieron a dos hombres, quienes fueron inmediatamente detenidos. Los sujetos fueron identificados como Jonathan David Palacios (26) y Ángel Ezequiel Palacios (28), quienes tenían en su poder un destornillador.

Intervino el fiscal de turno, quien ordenó la detención de ambos por el delito de hurto en grado de tentativa.