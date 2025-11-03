Margen Sur: conductor de un rodado huyó tras colisionar con otro móvil

El siniestro vial ocurrió en la noche del domingo en un sector de la Margen Sur de Río Grande. El conductor del vehículo que chocó huyó del lugar y pudo ser localizado a pocas cuadras del lugar de la colisión.

RÍO GRANDE. – Anoche se produjo una colisión vehicular en la esquina de las calles Seriot y El Alambrador de la Margen Sur de esta ciudad. Uno de los rodados huyó del lugar y pudo ser localizado por la policía.

El incidente vial ocurrió alrededor de las 21:00 y el rodado que provocó la colisión fue una Renault Kangoo que manejaba Nicolás Oyarzo. En la intersección de las calles Portolan y El Botero, la policía pudo detener el utilitario y su conductor no tenía la documentación del vehículo; la prueba de alcoholemia que le realizaron arrojó resultado positivo, de 2,48 G/L.

Finalmente el vehículo fue secuestrado y respecto a Oyarzo le realizaron los procedimientos correspondientes.