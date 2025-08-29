Deportes

Marchisio y las dos próximas

viernes 29 de agosto de 2025
Diario El Sureño
El fondista ushuaiense Víctor Marchisio corrió la ETC, prueba que forma parte de la Ultra Mountain Blanc. Fue en Courmayeur (Valle de Aosta, Italia): en los 15,2 km. (desnivel: +1.267 metros) registró 1:58:29, a 7:48 por km. (7,060 km/h). Quedó 81° en la general, y 4° en su categoría (35/39 años).

RIO GRANDE.- Entretanto, mañana tendrá lugar la Krund Salvaje, que en la modalidad pedestrismo tendrá dos distancias: 16 km. (ingreso ex Hostería)  y 10 km. (Mirador Po.Garibaldi). Y el domingo 31 (concentración, 8:30, en San Martín 4700; largada, 9:00), la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) organizará el 12° Campeonato Provincial de 15 Kilómetros (más una complementaria de 5 Kilómetros). Inscripción: $ 15.000/$ 10.000. Informes: (2964) 515886.

