Marchisio y las dos próximas

El fondista ushuaiense Víctor Marchisio corrió la ETC, prueba que forma parte de la Ultra Mountain Blanc. Fue en Courmayeur (Valle de Aosta, Italia): en los 15,2 km. (desnivel: +1.267 metros) registró 1:58:29, a 7:48 por km. (7,060 km/h). Quedó 81° en la general, y 4° en su categoría (35/39 años).
RIO GRANDE.- Entretanto, mañana tendrá lugar la Krund Salvaje, que en la modalidad pedestrismo tendrá dos distancias: 16 km. (ingreso ex Hostería) y 10 km. (Mirador Po.Garibaldi). Y el domingo 31 (concentración, 8:30, en San Martín 4700; largada, 9:00), la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) organizará el 12° Campeonato Provincial de 15 Kilómetros (más una complementaria de 5 Kilómetros). Inscripción: $ 15.000/$ 10.000. Informes: (2964) 515886.