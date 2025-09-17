Marchas en todo el país contra las políticas de ajuste de Javier Milei

La convocatoria para este miércoles -acompañada por un paro de 24 horas- tiene como punto neurálgico la zona aledaña al Congreso, desde las 17. Hasta allí llegarán los gremios y las organizaciones, que convocan desde distintos puntos de la Ciudad. Conadu concentrará desde las 14.30 en Sáenz Peña y Avenida de Mayo desde las 14.30. El acto central será a las 18 horas. Todo se fue gestando con clases públicas, paros escalonados y una campaña intensa para que nadie se pierda del derecho a protestar.

La FUA, por supuesto, será de la partida. Convoca desde las 14.30 hs en Avenida de Mayo y San José. “Todos debemos estar en las calles porque el veto presidencial no es solo contra una ley: es contra millones de estudiantes, docentes, trabajadores y contra el futuro de la Argentina», dijo el presidente del gremio estudiantil, Joaquín Carvalh.

La CGT, las dos CTA y los movimientos sociales nutrirán las columnas. “Esta CGT estará en el Congreso acompañando a las organizaciones de la salud, a la comunidad universitaria, sindicatos, movimientos sociales, y fuerzas políticas en el reclamo colectivo a favor de la salud y la educación pública. Ambas leyes vetadas son producto del consenso alcanzado entre amplios sectores de nuestra sociedad, por eso instamos a las diputadas y diputados a que insistan en la validez de las mismas”, sostuvo la central obrera en la previa.

Quienes confirmaron su presencia en la manifestación son los trabajadores del Hospital Garrahan, que exigirán a los Diputados que rechacen el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica.

Las marchas se replicarán en todo el país. En Córdoba, la convocatoria se lanza desde el campus universitario y avanzará hacia el centro de la ciudad. En Rosario se marcha desde las 16 a la Plaza San Martín rumbo a Puerto Joven. En Mendoza, la concentración está pautada para las 15, en la Universidad Nacional de Cuyo.

Marcha Federal Universitaria: puntos de concentración en todo el país