Marchas en todo el país contra la reforma laboral

Este jueves, distintas organizaciones sociales y colectivos se pronunciarán frente al Congreso de la Nación para repudiar la modificatoria enviada por el oficialismo.

BUENOS AIRES (NA).- Diversas agrupaciones sociales llevarán a cabo hoy una movilización “multitudinaria” hacia el Congreso de la Nación, en rechazo al Proyecto de Ley de Modernización Laboral, presentada en el oficialismo, y que se está debatiendo en el Senado durante el periodo de sesiones extraordinarias.

El pasado lunes el triunvirato de la CGT conformado por Jorge Sola, (Seguros), Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros) ratificó la marcha de hoy luego de reunirse con diputados nacionales e intendentes peronistas en la sede del Sindicato de Empleados del Vidrio (SEIVARA), luego de que fuera atacada el domingo por la madrugada.

Por su parte, y en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también confirmó su presencia en la movilización y, además, anunció un paro nacional; su secretario general Rodolfo Aguiar sostuvo que deben “pudrírsela a los gobernadores en sus territorios” porque la reforma laboral y el presupuesto “terminarán de aniquilar a las provincias”.

Asimismo, las dos CTA (de Trabajadores y Autónoma), después de una reunión “de emergencia” que mantuvieron el pasado viernes 12 para acordar cuáles serán las acciones en contra de la reforma laboral que impulsa el Gobierno del presidente Javier Milei, también ratificaron la asistencia en la movilización de mañana.

Según Hugo Godoy, secretario general de la CTA-A, “rechazan de forma contundente” el Proyecto de Modernización Laboral porque tiene un objetivo “regresivo y contrario” con respecto a los derechos de los trabajadores; en la misma línea Hugo Yasky (CTA–T) indicó que los cambios que se plantean “en casi 30 países de los cinco continentes” persiguen “mejorar” las condiciones laborales, “regular a las compañías de plataformas”, “otorgar nuevas licencias”, “reducir la jornada de labor” y “garantizar” igualdad de género: “Ninguna plantea volver al pasado como propone el Gobierno nacional”, sentenció.

También se plegará el Sindicato de Trabajadores Viales que afirmó que esta iniciativa “implica un retroceso en los derechos conquistados por las y los trabajadores”: “Rechazamos cualquier iniciativa que precarice el empleo, debilite la protección laboral y afecte la dignidad del trabajo”, explicaron sus miembros.

La Federación Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA) también anunció que realizará una huelga nacional hoy y se movilizará desde diferentes lugares del país a la ciudad de Buenos Aires para protestar frente al Congreso.

Para finalizar, los trabajadores del Garrahan nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital (APyT) confirmó su adherencia a la movilización «en defensa de los derechos laborales y de la salud pública”.

La concentración será a las 15:00 en Av. Carlos Pellegrini y J.D. Perón, no sólo en rechazo a la reforma laboral, sino al Presupuesto 2026 porque no incluya las leyes de pediatría, discapacidad y financiamiento universitario, aprobadas por el Congreso.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes sindicales, se dispondrá un escenario en Plaza de Mayo para que haya oradores que expresen el rechazo del movimiento obrero contra el proyecto de reforma que se debatía en el Senado.