Masiva marcha federal en Argentina pidiendo justicia por Brenda, Morena y Lara

Con las familias de Brenda, Morena y Lara presentes, un gran número de personas se congregó en el centro de Buenos Aires a pesar del mal clima. La movilización también se replicó en otros puntos del país para pedir justicia por el triple femicidio en Florencio Varela.

El triple femicidio de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) no deja de conmocionar a todo el país. Mientras la investigación avanza y la Justicia comienza a dar con los presuntos culpables, el colectivo feminista Ni Una Menos convocó a una marcha en Congreso para pedir que las autoridades clarifiquen lo sucedido y exigir que estos brutales asesinatos no vuelvan a repetirse. Movilización en Bahía Blanca.

Por ello, las familias de las tres amigas asesinadas encabezaron la iniciativa, pidiendo «memoria» a la ciudadanía y visiblemente angustiados por el desenlace de las jóvenes que desaparecieron el pasado viernes 19 de septiembre y fueron halladas descuartizadas unos días después en Florencio Varela. Movilización en Tandil.

De este modo, bajo el lema de «Ninguna vida es descartable», se convocó a todo aquel que deseara marchar para reclamar al Estado, a las autoridades nacionales, diputados y senadores por este brutal triple crimen, pero también por todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género. Movilización en Mar del Plata.

Cabe señalar que, en la Argentina, se registra un femicidio cada 35 horas, de acuerdo al colectivo «Ahora que sí nos ven». Minuto Uno