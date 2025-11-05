Marcelo Pereyra corrió el Maratón de Nueva York

El pasado domingo 2 se realizó una nueva edición del Maratón de Nueva York (42,195 kilómetros), el más multitudinario del mundo (hubo unos 56.000 clasificados esta vez).

RIO GRANDE.- Hubo alrededor de 300 argentinos que fueron de la partida, muchos de ellos compradores de paquetes de agencias que se dedican al turismo deportivo.

De esta forma fue como pudo concretar su sueño Marcelo Pereyra, el Veterano E (60/64 años) residente en Ushuaia, que en temporadas anteriores defendió los colores de la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM), de la mano del extinto entrenador Félix Polo.

Pereyra cruzó la meta al cabo de 4:25:06, a una media de 6:16 cada 1.000 metros. La última etapa de entrenamiento la efectuó con el Club El Famatina, de la homónima localidad de La Rioja, a unos 1.800 metros sobre el nivel del mar, que visita desde 2017. Su debut n la mítica distancia fue hace tres años, en el Maratón a Pampa Traviesa, en Santa Rosa (La Pampa).