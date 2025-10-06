Deportes

Maratón “Octubre Rosa” en Río Grande

lunes 6 de octubre de 2025
Diario El Sureño
El Gobierno de la Provincia llevó adelante la maratón “Octubre Rosa”, en el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama.

La jornada tuvo lugar este domingo 5 de octubre en la ciudad de Río Grande, donde cientos de mujeres, juventudes y familias fueguinas participaron de una carrera que combinó deporte, salud y compromiso social.

Con salida desde el Cristo y dos modalidades —3K promocional y 8K competitiva—, la actividad se desarrolló en un clima de entusiasmo, acompañamiento y emoción, bajo un mismo mensaje: la importancia de la detección temprana y el cuidado integral de la salud.

Al respecto, la secretaria de Políticas para las Juventudes, Ivana Olariaga, expresó que “Octubre Rosa fue una verdadera muestra de unión y empatía. Ver a tantas mujeres corriendo por una causa tan importante nos llena de orgullo. Esta carrera no es solo un evento deportivo, es un mensaje de esperanza, de acompañamiento y de conciencia colectiva sobre la prevención del cáncer de mama”.

A través de estas acciones, el Gobierno Provincial reafirma su compromiso de promover políticas públicas que fortalezcan el cuidado de la salud y la participación comunitaria, invitando a toda la sociedad fueguina a seguir corriendo unida por la vida.

El evento fue posible gracias al trabajo articulado entre diversas áreas del Gobierno de la Provincia junto con el equipo de Atletismo Río Grande y el Centro de Autoayuda para Pacientes Oncológicos (CAPO), quienes sumaron esfuerzos para garantizar una jornada segura y significativa para toda la comunidad.

