Mar del Plata lidera las búsquedas de los argentinos en Booking.com para Carnaval



Según un relevamiento de Booking.com, la ciudad balnearia es el destino más buscado del país para el fin de semana largo entre el 14 y el 17 de febrero. La acompañan en el top 3, San Carlos de Bariloche y la Ciudad de Buenos Aires. En los internacionales sobresalen los brasileños.

BUENOS AIRES.- El fin de semana de Carnaval, que se extiende del 14 al 17 de febrero, es un momento ideal para una escapada. El verano todavía se hace sentir con fuerza y en ese contexto —donde, además, los argentinos no necesitan un evento especial y eligen viajar como forma de premiarse por su esfuerzo aparece la “Ciudad Feliz”, Mar del Plata, como el destino más buscado del país. La acompañan San Carlos de Bariloche y la ciudad de Buenos Aires.

En cuanto a los destinos internacionales, se observa una marcada preferencia por Brasil: entre los cinco más buscados, cuatro pertenecen al país vecino, lo que confirma su atractivo para los viajeros argentinos.

Alegre, llena de vida, con playas eternas y una vida nocturna activa, “La Feliz” sigue siendo una de las ciudades balnearias más importantes de Argentina y de América Latina cautivando a turistas nacionales y extranjeros.

“El feriado largo de Carnaval se consolidó como uno de los grandes motores del turismo en el país. Es muy esperado y representa una pausa estratégica para los argentinos en pleno verano, con buen clima, sin clases y con multiplicidad de opciones para todos los gustos y presupuestos”, destacó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina.

Los destinos nacionales más buscados por argentinos en Booking.com para el período de Carnaval comprendido entre el 14 y el 17 de febrero:

1. Mar del Plata / 2. San Carlos de Bariloche / 3. Ciudad de Buenos Aires / 4. Villa Carlos Paz / 5. Villa Gesell.

Los destinos internacionales más buscados por ellos en Booking.com para el período de Carnaval comprendido entre el 14 y el 17 de febrero:

1. Florianópolis, Brasil / 2. Río de Janeiro, Brasil / 3. Buzios, Brasil / 4. Bombinhas, Brasil / 5. Madrid, España

Florianópolis está situada en el sur de Brasil, sobre la Isla de Santa Catarina, la cual está conectada al continente por el Puente Hercílio Luz.

FUENTE: Prensa de Booking.com en Argentina