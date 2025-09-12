Mañana y el domingo, cruces en las tres ciudades

Mañana en el gimnasio Profesora Ana Verónica Giró (Ushuaia) y en la Casa del Deporte (Tolhuin); y el domingo en la Casa del Deporte de Río Grande, continuará el Campeonato Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF), el segundo certamen de su extensa programación anual.

RIO GRANDE.- En el rectángulo capitalino se concentrarán este sábado las Sub 14 femeninas (Zona A), con el viaje de Academia Vóley Tdf y Estrella Vóley. Mientras que al centro de la provincia arribarán –durante la misma jornada- los Sub 14 masculino: los riograndenses de Academia TdF Vóley, Casa del Deporte y Estrella Austral, más los sureños de Tolkeyén, AEP y Centro Galicia. SUB 13 (I). Casa del Deporte (izquierda) superó por 2-1 (19-25/25-21/16-14) a las ushuaienses de Tolkeyén (izquierda).

Pasado mañana, al igual que el día anterior en el corazón fueguino, el recinto de la Margen Sur dispondrá de dos canchas para las Sub 14 femeninas, con la visita de Municipal, Centro Galicia y Tolkeyén. La programación allí se completará con cotejos en Sub 12 (Casa del Deporte-Academia TdF Vóley) y Sub 16 (ADeFu-Estrella Vóley) femeninos, y en Sub 18 masculino (Academia TdF Vóley-Casa del Deporte).

Más adelante (del lunes 22 al viernes 26), Comodoro Rivadavia recibirá al II CaPaProV de Clubes, que comenzó en 2024, en esa misma localidad chubutense, con Estrella Vóley campeón en Sub 12 femenino, y 6° en Sub 14 de la misma rama. Ahora irán 5 formaciones: Casa del Deporte (Sub 12, ambas ramas), Estrella Vóley y EV Blanco (Sub 14 femenino), y Tolkeyén (Sub 14 masculino). SUB 13 (II). Casa del Deporte, entrenado por Laura Grisolía.

USHUAIA (SABADO 13 * ANA GIRO)

Hora Categoría Partido

10:00 Femenino-12-A Centro Galicia-Imago

11:15 Femenino-14-A Academia TdF-AEP

12:30 Femenino-14-A C.Galicia “B”-Estrella Vóley

13:45 Femenino-14-A Imago-Academia TdF

15:00 Femenino-14-A AEP-Estrella Vóley

16:15 Femenino-14-A Academia TdF-C.Galicia “B”

17:30 Femenino-14-A Estrella Vóley-Imago

18:45 Femenino-18-B Imago-AEP “B”

20:00 Femenino-18-A Centro Galicia-AEP

TOLHUIN (SABADO 13 * CASA DEPORTE)

Hora C Categoría Partido

10:00 1 Masculino-14 Tolkeyén-Academia TdF

10:00 2 Masculino-14 Casa del Deporte-AEP

11:15 1 Masculino-14 Estrella Austral-C.Galicia

12:30 1 Masculino-14 Academia TdF-C.Galicia

12:30 2 Masculino-14 Tolkeyén-Casa del Deporte

13:45 1 Masculino-14 AEP-Estrella Austral

15:00 2 Masculino-14 C.Galicia-Casa del Deporte

16:15 1 Masculino-14 Academia TdF-AEP

17:30 2 Masculino-14 Tolkeyén-Estrella Austral

RIO GRANDE (DOMINGO 14 * C.DEPORTE)

Hora C Categoría Partido

10:30 1 Femenino-14-B ADeFu-Municipal

10:30 2 Femenino-14-B Universitario-Centro Galicia

11:45 1 Femenino-14-B Centro Deportivo-Tolkeyén

11:45 2 Femenino-12 C.Deporte-Academia TdF

13:00 1 Femenino-14-B ADeFu-Centro Galicia

14:15 1 Femenino-14-B Tolkeyén-Universitario

14:15 2 Femenino-14-B Centro Deportivo-Municipal

15:30 1 Femenino-13-B Centro Galicia-Universitario

15:30 2 Femenino-14-B Tolkeyén-ADeFu

16:45 1 Femenino-14-B Ctro. Galicia-Ctro. Deportivo

16:45 2 Femenino-14-B Municipal-Universitario

18:00 1 Femenino-16-B ADeFu-Estrella Vóley

18:00 2 Masculino-18 Academia TdF-Casa Deporte