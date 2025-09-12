Mañana y el domingo, cruces en las tres ciudades

Mañana en el gimnasio Profesora Ana Verónica Giró (Ushuaia) y en la Casa del Deporte (Tolhuin); y el domingo en la Casa del Deporte de Río Grande, continuará el Campeonato Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF), el segundo certamen de su extensa programación anual.
RIO GRANDE.- En el rectángulo capitalino se concentrarán este sábado las Sub 14 femeninas (Zona A), con el viaje de Academia Vóley Tdf y Estrella Vóley. Mientras que al centro de la provincia arribarán –durante la misma jornada- los Sub 14 masculino: los riograndenses de Academia TdF Vóley, Casa del Deporte y Estrella Austral, más los sureños de Tolkeyén, AEP y Centro Galicia.
Pasado mañana, al igual que el día anterior en el corazón fueguino, el recinto de la Margen Sur dispondrá de dos canchas para las Sub 14 femeninas, con la visita de Municipal, Centro Galicia y Tolkeyén. La programación allí se completará con cotejos en Sub 12 (Casa del Deporte-Academia TdF Vóley) y Sub 16 (ADeFu-Estrella Vóley) femeninos, y en Sub 18 masculino (Academia TdF Vóley-Casa del Deporte).
Más adelante (del lunes 22 al viernes 26), Comodoro Rivadavia recibirá al II CaPaProV de Clubes, que comenzó en 2024, en esa misma localidad chubutense, con Estrella Vóley campeón en Sub 12 femenino, y 6° en Sub 14 de la misma rama. Ahora irán 5 formaciones: Casa del Deporte (Sub 12, ambas ramas), Estrella Vóley y EV Blanco (Sub 14 femenino), y Tolkeyén (Sub 14 masculino).
USHUAIA (SABADO 13 * ANA GIRO)
Hora Categoría Partido
10:00 Femenino-12-A Centro Galicia-Imago
11:15 Femenino-14-A Academia TdF-AEP
12:30 Femenino-14-A C.Galicia “B”-Estrella Vóley
13:45 Femenino-14-A Imago-Academia TdF
15:00 Femenino-14-A AEP-Estrella Vóley
16:15 Femenino-14-A Academia TdF-C.Galicia “B”
17:30 Femenino-14-A Estrella Vóley-Imago
18:45 Femenino-18-B Imago-AEP “B”
20:00 Femenino-18-A Centro Galicia-AEP
TOLHUIN (SABADO 13 * CASA DEPORTE)
Hora C Categoría Partido
10:00 1 Masculino-14 Tolkeyén-Academia TdF
10:00 2 Masculino-14 Casa del Deporte-AEP
11:15 1 Masculino-14 Estrella Austral-C.Galicia
12:30 1 Masculino-14 Academia TdF-C.Galicia
12:30 2 Masculino-14 Tolkeyén-Casa del Deporte
13:45 1 Masculino-14 AEP-Estrella Austral
15:00 2 Masculino-14 C.Galicia-Casa del Deporte
16:15 1 Masculino-14 Academia TdF-AEP
17:30 2 Masculino-14 Tolkeyén-Estrella Austral
RIO GRANDE (DOMINGO 14 * C.DEPORTE)
Hora C Categoría Partido
10:30 1 Femenino-14-B ADeFu-Municipal
10:30 2 Femenino-14-B Universitario-Centro Galicia
11:45 1 Femenino-14-B Centro Deportivo-Tolkeyén
11:45 2 Femenino-12 C.Deporte-Academia TdF
13:00 1 Femenino-14-B ADeFu-Centro Galicia
14:15 1 Femenino-14-B Tolkeyén-Universitario
14:15 2 Femenino-14-B Centro Deportivo-Municipal
15:30 1 Femenino-13-B Centro Galicia-Universitario
15:30 2 Femenino-14-B Tolkeyén-ADeFu
16:45 1 Femenino-14-B Ctro. Galicia-Ctro. Deportivo
16:45 2 Femenino-14-B Municipal-Universitario
18:00 1 Femenino-16-B ADeFu-Estrella Vóley
18:00 2 Masculino-18 Academia TdF-Casa Deporte