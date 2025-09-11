Mañana último día de castración masiva en la Margen Sur

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, recuerda a la comunidad que continúan desarrollándose las jornadas de castración gratuita para perros y gatos en la zona sur de la ciudad.

El operativo se extenderá hasta el viernes 12 de septiembre, en el horario de 8 a 14 horas, en Fundación Belén (Kau 1130). Los turnos se asignan por orden de llegada.

Para acceder al servicio, las mascotas deben concurrir en ayuno de 12 horas (sólidos y líquidos), acompañadas por su responsable mayor de 18 años con DNI. Asimismo, se recomienda asistir con correa y manta de abrigo o canil para un traslado seguro.

Con esta propuesta, el Municipio reafirma su compromiso con el bienestar animal y la tenencia responsable, acercando servicios veterinarios gratuitos y de calidad a los vecinos y vecinas de la zona sur.