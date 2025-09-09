Mañana serán los alegatos del juicio seguido a la mujer acusada de matar a su hija

En el debate oral y público que se realiza en Ushuaia hoy finalizaron las declaraciones testimoniales. El miércoles se realizarán los alegatos de las partes y luego se prevé el veredicto.

USHUAIA. – Está previsto para mañana dar inicio a los alegatos del juicio oral y público que se realiza en esta ciudad, donde Priscila Lucía Lujan Santillán está imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo, por haber provocado la muerte de su hija de 1 año y 8 meses.

hoy finalizó la instancia de testimoniales y hubo declaraciones de profesionales médicos. En primer lugar declaró el médico forense Eric Manrique, quien fue el encargado de realizar la autopsia al cuerpo de la víctima.

Luego se efectuó un coloquio con la participación de la psicóloga de la Defensoría, Alejandra Jara Riffo, el psiquiatra Esteban Cavallieri y la psicóloga María Manzaraz, ambos peritos de la Dirección Pericial.

Los profesionales se refirieron al Síndrome de Munchausen y la implicancia que pudo o no tener la conducta de la imputada en ese contexto, al momento del presunto hecho delictivo.

Finalizada la etapa de testimoniales, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta mañana a las 10:00 horas, donde iniciarán los alegatos de la fiscalía y la defensa. Tras ello, está previsto se de lugar a la instancia de últimas palabras previo a conocerse el veredicto.