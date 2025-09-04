Mañana se conocerá el veredicto en el juicio por violencia de género

Hoy se realizaron los alegatos en la sala de juicio del tribunal en Río Grande donde se efectúa el debate oral y público. Mañana será el fallo del Tribunal de Juicio.

RÍO GRANDE. – La Fiscal Vanina Cantiani pidió una condena de 2 años y 3 meses de prisión para un hombre acusado de agredir en varias ocasiones a su expareja.

El planteo lo efectuó al iniciar los alegatos en el juicio oral y público que busca establecer la responsabilidad del imputado, de 26 años, que permanece detenido. Está acusado por lesiones leves, amenazas, privación ilegítima de la libertad y defraudación.

En su exposición, la fiscal solicitó que el imputado sea absuelto de los cargos de defraudación y privación ilegítima de la libertad, pero lo señaló como responsable de lesiones leves agravadas por el vínculo y por haberse dado en un contexto de violencia de género.

Por su parte, el Defensor Mayor Mariano Sardi, pidió la absolución total de su defendido.

Mañana a las 10:00 horas, el imputado podrá decir sus últimas palabras ante el tribunal integrado por Eduardo López, Verónica Marchisio y Juan José Varela. Luego se dará a conocer el veredicto.