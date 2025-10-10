Mañana se completa la clasificación

Este sábado, en el gimnasio municipal del barrio Malvinas Argentinas, se jugarán los dos últimos partidos de la etapa clasificatoria del Campeonato Clausura de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF): a las 11:30 rivalizarán Real Madrid Azul-Real Madrid Amarillo (masculino), y desde las 13:00 cotejarán Universitario-Real Madrid Azul (femenino/Zona B).

RIO GRANDE.- Así están las posiciones: en femenino, Zona A: 1.Real Madrid Amarillo 9; 2.Cuervas FdM (U) 6; 3.Centro Galicia (U) 3; 4.Sergio Andrade 0. Zona B: 1.Universitario 9; 2.HAF (U) 9; 3.Real Madrid Azul 6; 4.San Martín 3; 5.Hay Vida en Jesús 0. Y en masculino, 1.San Martín 9; 2.Universitario 6; 3.Real Madrid Azul 0; 4.Real Madrid Amarillo 0.

El martes 14 y jueves 16 se jugarán las semifinales en varones (San Martín-Real Madrid Amarillo y Universitario-Real Madrid Azul), cuya primera final (de la serie al mejor de tres juegos) tendrá lugar el próximo sábado 18, junto a las semifinales femeninas, en la Copa de Oro (Real Madrid Amarillo-HAF y Universitario-Las Cuervas), y en la de Plata (Centro Galicia-San Martín y Real Madrid Azul-Sergio Andrade).

CLAUSURA COMHANDTDF 2025

Categoría Día Gimnasio Partido Res.

Feme-A 06/09 Margen R.Madrid Ama.-S.Andrade 41-23

Feme-A 14/09 Margen Cuervas-R.Madrid Ama. 23-28

Feme-A 14/09 Margen Sergio Andrade-Cuervas 22-34

Feme-A 21/09 Malvinas Galicia-R.Madrid Ama. 19-32

Feme-A 21/09 Malvinas Galicia-Sergio Andrade 34-27

Feme-A 27/09 Sábato Cuervas-Galicia 35-25

Feme-B 30/08 Margen HVJ-R.Madrid Azul 18-31

Feme-B 30/08 Margen S.Martín-Universit. 17-31

Feme-B 06/09 Margen HVJ-Universitario 8-54

Feme-B 06/09 Margen R.Madrid Azul-S.Martín 27-26

Feme-B 14/09 Margen HAF-Universitario 31-34

Feme-B 14/09 Margen HAF-R.Madrid Azul 43-23

Feme-B 21/09 Malvinas HVJ-San Martín 6-39

Feme-B 05/10 Malvinas HAF-HVJ 41-13

Feme-B 05/10 Malvinas San Martín-HAF 21-25

Feme-B 11/10 Malvinas Universitario-RM Azul 13:00

Masculina 30/08 Margen S.Martín-R.Madrid Azul 32-30

Masculina 30/08 Margen R.Madrid Ama.-Universit. 32-44

Masculina 06/09 Margen R.Madrid Azul-Universit. 30-35

Masculina 14/09 Margen R.Madrid Ama.-S.Martín 23-39

Masculina 21/09 Malvinas Universitario-San Martín 32-35

Masculina 11/10 Malvinas RM Azul-RM Amarillo 11:30