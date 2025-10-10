Deportes

Mañana se completa la clasificación

viernes 10 de octubre de 2025
Diario El Sureño
Este sábado, en el gimnasio municipal del barrio Malvinas Argentinas, se jugarán los dos últimos partidos de la etapa clasificatoria del Campeonato Clausura de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF): a las 11:30 rivalizarán Real Madrid Azul-Real Madrid Amarillo (masculino), y desde las 13:00 cotejarán Universitario-Real Madrid Azul (femenino/Zona B).

RIO GRANDE.- Así están las posiciones: en femenino, Zona A: 1.Real Madrid Amarillo 9; 2.Cuervas FdM (U) 6; 3.Centro Galicia (U) 3; 4.Sergio Andrade 0. Zona B: 1.Universitario 9; 2.HAF (U) 9; 3.Real Madrid Azul 6; 4.San Martín 3; 5.Hay Vida en Jesús 0. Y en masculino, 1.San Martín 9; 2.Universitario 6; 3.Real Madrid Azul 0; 4.Real Madrid Amarillo 0.

El martes 14 y jueves 16 se jugarán las semifinales en varones (San Martín-Real Madrid Amarillo y Universitario-Real Madrid Azul), cuya primera final (de la serie al mejor de tres juegos) tendrá lugar el próximo sábado 18, junto a las semifinales femeninas, en la Copa de Oro (Real Madrid Amarillo-HAF y Universitario-Las Cuervas), y en la de Plata (Centro Galicia-San Martín y Real Madrid Azul-Sergio Andrade).

CLAUSURA COMHANDTDF 2025

Categoría       Día      Gimnasio        Partido           Res.

Feme-A           06/09   Margen           R.Madrid Ama.-S.Andrade    41-23

Feme-A           14/09   Margen           Cuervas-R.Madrid Ama.        23-28

Feme-A           14/09   Margen           Sergio Andrade-Cuervas       22-34

Feme-A           21/09   Malvinas        Galicia-R.Madrid Ama.         19-32

Feme-A           21/09   Malvinas        Galicia-Sergio Andrade         34-27

Feme-A           27/09   Sábato Cuervas-Galicia         35-25

Feme-B           30/08   Margen           HVJ-R.Madrid Azul  18-31

Feme-B           30/08   Margen           S.Martín-Universit.   17-31

Feme-B           06/09   Margen           HVJ-Universitario     8-54

Feme-B           06/09   Margen           R.Madrid Azul-S.Martín       27-26

Feme-B           14/09   Margen           HAF-Universitario     31-34

Feme-B           14/09   Margen           HAF-R.Madrid Azul  43-23

Feme-B           21/09   Malvinas        HVJ-San Martín        6-39

Feme-B           05/10   Malvinas        HAF-HVJ       41-13

Feme-B           05/10   Malvinas        San Martín-HAF        21-25

Feme-B           11/10   Malvinas        Universitario-RM Azul         13:00

Masculina       30/08   Margen           S.Martín-R.Madrid Azul       32-30

Masculina       30/08   Margen           R.Madrid Ama.-Universit.     32-44

Masculina       06/09   Margen           R.Madrid Azul-Universit.     30-35

Masculina       14/09   Margen           R.Madrid Ama.-S.Martín      23-39

Masculina       21/09   Malvinas        Universitario-San Martín      32-35

Masculina       11/10   Malvinas        RM Azul-RM Amarillo         11:30

