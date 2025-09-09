Deportes

Mañana presentan a los Campeonatos Nacionales

martes 9 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
A las 19:00 de este miércoles 10, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH), ubicado en Pellegrini 511, de Chacra II, la Federación de Hockey de Tierra del Fuego realizará el lanzamiento oficial del Campeonato Argentino de Hockey Pista, reservado para Selecciones, en las categorías Mayores Caballeros y Damas, y Sub 19 damas.

RIO GRANDE.- El certamen se disputará entre el jueves 18 y el domingo 21 del presente mes, en esta ciudad.

La competencia reunirá a un total de 5 equipos en ambas ramas de mayores, y a 6 en Sub 19 femenino. En las tres divisiones se jugará una rueda clasificatoria, y en la última jornada se definirán las posiciones finales. En los cuadros adjuntos aparece la programación de cada torneo.

DAMAS MAYORES

Día      Hora   Gim.    N°       Partido

Jueves 18        11:10   IMA    01        Bariloche-T.Fuego B

Jueves 18        14:40   IMA    02        Sta.Cruz-Austral

Jueves 18        18:10   IMA    03        T.Fuego-T.Fuego B

Viernes 19      10:00   IMA    04        T.Fuego-Austral

Viernes 19      11:10   Anexo 05        Bariloche-Sta.Cruz

Viernes 19      19:20   IMA    06        Sta.Cruz-T.Fuego B

Sábado 20       11:10   Anexo 07        Bariloche-Austral

Sábado 20       12:20   IMA    08        T.Fuego-Sta.Cruz

Sábado 20       17:00   IMA    09        Austral-T.Fuego B

Sábado 20       18:10   IMA    10        T.Fuego-Bariloche

Domingo 21    10:00   IMA    11        3° Puesto (3°-4°)

Domingo 21    15:20   IMA    12        Final (1°-2°)

CABALLEROS MAYORES

Día      Hora   Gim.    N°       Partido

Jueves 18        12:20   IMA    01        Bariloche-T.Fuego B

Jueves 18        15:50   IMA    02        Sta.Cruz-Sta.Cruz Nte.

Jueves 18        19:20   IMA    03        T.Fuego-T.Fuego B

Viernes 19      13:30   Anexo 04        Bariloche-Sta.Cruz

Viernes 19      13:30   IMA    05        T.Fuego-Sta.Cruz Nte.

Viernes 19      20:30   IMA    06        Sta.Cruz-T.Fuego B

Sábado 20       12:20   Anexo 07        Bariloche-Sta.Cruz Nte.

Sábado 20       13:30   IMA    08        T.Fuego-Sta.Cruz

Sábado 20       19:20   IMA    09        Sta.Cruz Nte.-T.Fuego B

Sábado 20       20:30   IMA    10        T.Fuego-Bariloche

Domingo 21    11:20   IMA    11        3° Puesto (3°-4°)

Domingo 21    14:00   IMA    12        Final (1°-2°)

DAMAS SUB 19

Día      Hora   Gim.    N°       Partido

Jueves 18        10:00   IMA    01        Austral-T.Fuego

Jueves 18        13:30   IMA    02        Sta.Cruz-Sta.Cruz Nte.

Jueves 18        17:00   IMA    03        Bariloche-T.Fuego B

Viernes 19      10:00   Anexo 04        Bariloche-Sta.Cruz Nte.

Viernes 19      11:10   IMA    05        T.Fuego-T.Fuego B

Viernes 19      12:20   Anexo 06        Sta.Cruz-Austral

Viernes 19      17:00   Anexo 07        Austral-Sta.Cruz Nte.

Viernes 19      17:00   IMA    08        Bariloche-T.Fuego

Viernes 19      18:10   IMA    09        Sta.Cruz-T.Fuego B

Sábado 20       10:00   Anexo 10        Bariloche-Austral

Sábado 20       10:00   IMA    11        Sta.Cruz-T.Fuego

Sábado 20       11:10   IMA    12        Sta.Cruz Note.-T.Fuego B

Sábado 20       15:50   Anexo 13        Austral-T.Fuego B

Sábado 20       17:00   Anexo 14        Bariloche-Sta.Cruz

Sábado 20       17:00   IMA    15        T.Fuego-Sta.Cruz Nte.

Domingo 21    10:00   Anexo 16        5° Puesto (5°-6°)

Domingo 21    11:20   Anexo 17        3° Puesto (3°-4°)

Domingo 21    12:40   IMA    18        Final (1°-2°)

