Mañana presentan a los Campeonatos Nacionales

A las 19:00 de este miércoles 10, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH), ubicado en Pellegrini 511, de Chacra II, la Federación de Hockey de Tierra del Fuego realizará el lanzamiento oficial del Campeonato Argentino de Hockey Pista, reservado para Selecciones, en las categorías Mayores Caballeros y Damas, y Sub 19 damas.

RIO GRANDE.- El certamen se disputará entre el jueves 18 y el domingo 21 del presente mes, en esta ciudad.

La competencia reunirá a un total de 5 equipos en ambas ramas de mayores, y a 6 en Sub 19 femenino. En las tres divisiones se jugará una rueda clasificatoria, y en la última jornada se definirán las posiciones finales. En los cuadros adjuntos aparece la programación de cada torneo.

DAMAS MAYORES

Día Hora Gim. N° Partido

Jueves 18 11:10 IMA 01 Bariloche-T.Fuego B

Jueves 18 14:40 IMA 02 Sta.Cruz-Austral

Jueves 18 18:10 IMA 03 T.Fuego-T.Fuego B

Viernes 19 10:00 IMA 04 T.Fuego-Austral

Viernes 19 11:10 Anexo 05 Bariloche-Sta.Cruz

Viernes 19 19:20 IMA 06 Sta.Cruz-T.Fuego B

Sábado 20 11:10 Anexo 07 Bariloche-Austral

Sábado 20 12:20 IMA 08 T.Fuego-Sta.Cruz

Sábado 20 17:00 IMA 09 Austral-T.Fuego B

Sábado 20 18:10 IMA 10 T.Fuego-Bariloche

Domingo 21 10:00 IMA 11 3° Puesto (3°-4°)

Domingo 21 15:20 IMA 12 Final (1°-2°)

CABALLEROS MAYORES

Día Hora Gim. N° Partido

Jueves 18 12:20 IMA 01 Bariloche-T.Fuego B

Jueves 18 15:50 IMA 02 Sta.Cruz-Sta.Cruz Nte.

Jueves 18 19:20 IMA 03 T.Fuego-T.Fuego B

Viernes 19 13:30 Anexo 04 Bariloche-Sta.Cruz

Viernes 19 13:30 IMA 05 T.Fuego-Sta.Cruz Nte.

Viernes 19 20:30 IMA 06 Sta.Cruz-T.Fuego B

Sábado 20 12:20 Anexo 07 Bariloche-Sta.Cruz Nte.

Sábado 20 13:30 IMA 08 T.Fuego-Sta.Cruz

Sábado 20 19:20 IMA 09 Sta.Cruz Nte.-T.Fuego B

Sábado 20 20:30 IMA 10 T.Fuego-Bariloche

Domingo 21 11:20 IMA 11 3° Puesto (3°-4°)

Domingo 21 14:00 IMA 12 Final (1°-2°)

DAMAS SUB 19

Día Hora Gim. N° Partido

Jueves 18 10:00 IMA 01 Austral-T.Fuego

Jueves 18 13:30 IMA 02 Sta.Cruz-Sta.Cruz Nte.

Jueves 18 17:00 IMA 03 Bariloche-T.Fuego B

Viernes 19 10:00 Anexo 04 Bariloche-Sta.Cruz Nte.

Viernes 19 11:10 IMA 05 T.Fuego-T.Fuego B

Viernes 19 12:20 Anexo 06 Sta.Cruz-Austral

Viernes 19 17:00 Anexo 07 Austral-Sta.Cruz Nte.

Viernes 19 17:00 IMA 08 Bariloche-T.Fuego

Viernes 19 18:10 IMA 09 Sta.Cruz-T.Fuego B

Sábado 20 10:00 Anexo 10 Bariloche-Austral

Sábado 20 10:00 IMA 11 Sta.Cruz-T.Fuego

Sábado 20 11:10 IMA 12 Sta.Cruz Note.-T.Fuego B

Sábado 20 15:50 Anexo 13 Austral-T.Fuego B

Sábado 20 17:00 Anexo 14 Bariloche-Sta.Cruz

Sábado 20 17:00 IMA 15 T.Fuego-Sta.Cruz Nte.

Domingo 21 10:00 Anexo 16 5° Puesto (5°-6°)

Domingo 21 11:20 Anexo 17 3° Puesto (3°-4°)

Domingo 21 12:40 IMA 18 Final (1°-2°)