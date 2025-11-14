Mañana juegan las selecciones

Como sucediera en abril de este año, nuevamente la Federación de Handball de Tierra del Fuego organiza los cruces entre las selecciones mayores de Ushuaia y Río Grande.

RIO GRANDE.- Será mañana, en el gimnasio Integrador, ubicado en el barrio el Milagro, en la Margen Sur de esta ciudad: a las 11:00 en femenino, desde las 13:00 en varones.

La intención es que próximamente Tierra del Fugo tenga representantes en los certámenes de selecciones que lleva adelante la Confederación Argentina de esta disciplina (CAH).

Cada combinado se integra mayoritariamente con elementos de las entidades afiliadas, y también de aquellos equipos que no lo están, y que compiten en el ámbito de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF).

Antecedentes

El domingo 13 de abril, en la Casa del Deporte riograndense, se jugaron los cruces de ida. En femenino, Río Grande venció por 33-27 (PT: 15-10), con 5 goles de Estefanía Torres y Magalí Vaccari, uno más que las pivot Camila Ampuero y Antonela Vukasovic. Rosa Gallegos (8), Micaela Torres (4) y Evelin Moreira (4) se destacaron en la ofensiva de las capitalinas.

El dueño de casa también se impuso en masculino, por 44-37 (PT: 19-14).Luca Heredia (8), Leandro Muñoz (6) y Lautaro Gaona (5) fueron los máximos anotadores del ganador, mientras que Facundo Pérez (8) sobresalió en la visita, con cuatro compañeros con 5 tantos.

El 27 del mismo mes fueron las revanchas, en el mismo recinto capitalino. Río Grande repitió el éxito entre las mujeres, ahora por 29-24 (PT: 18-13), con 11 conversiones de Magalí Vaccari, y se quedó con la copa en disputa. Mientras que en masculino Ushuaia se recuperó, triunfando por 29-21 (PT: 15-7), y adjudicándose el trofeo por mejor diferencia de gol. Mateo Torales (11) y Enzo Morales (8) se destacaron en el vencedor, mientras que Juan Soria y Muñoz llegaron a la media docena en los del norte fueguino.

Los Menores

En Bariloche se disputa el Argentino de Menores, con fueguinos en Amigos del Rocha, ahora en la Zona Bronce 1 (puestos 17° a 22°). Las mujeres perdieron con San Luis (23-16), le ganaron a La Rioja (29-19), cayeron ante San Rafael (25-31) y Salta (22-26), vencieron a San Juan (27-25), y les resta medirse con Formosa, La Pampa y Lagos del Sur.

Los varones perdieron con Chaco (21-32), Los Lagos (26-29) y San Juan (26-36), derrotaron a Bahía Blanca (24-23) y La Pampa (38-17), y tienen por delante a Formosa y Corrientes.