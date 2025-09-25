Mañana indagarán a los detenidos por el asesinato a Rodríguez

Un hombre de 31 y un menor de 17 años, mañana serán indagados por la jueza y el fiscal que investigan sobre el crimen ocurrido ayer en la Margen Sur de Río Grande, donde murió Julián Rodríguez. (Foto: Lugar donde ocurrió el sangriento hecho)

RÍO GRANDE. – Esta previsto que mañana la jueza de instrucción, Cecilia Cataldo junto al Fiscal Ariel Pinno, realicen las indagatorias al detenido y al menor que están detenidos por el crimen a Julián Rodríguez, tenía 25 años, hecho ocurrido ayer en un sector de la Margen Sur de esta ciudad.

Las personas que serán indagadas son Augusto Pastoria (31), amigo del fallecido y un menor de 17 años, el presunto autor de la muerte de Rodríguez; ambos estuvieron en el lugar del hecho sangriento sucedido en el sector exterior de una vivienda ubicada sobre la calle Los Lupinos al 30.

Según fuentes y sobre lo ocurrido, el menor habría llegado al lugar en una motocicleta y tras discutir con Rodríguez, le clavó un cuchillo en la pierna izquierda y posteriormente se fue rápidamente del lugar.

Oficialmente ayer se informó desde el área de prensa de la policía, que Augusto Pastori había escuchado gritos, salió de su casa y vio a su amigo Rodríguez forcejeando con un menor de 17 años, quien habría apuñalado a Rodríguez en la pierna izquierda. Pastori quedó con una mano lesionada mediante un corte que se habría producido al intentar ayudar a Rodríguez, cuando le saco el cuchillo de la pierna.

El presunto autor de la lesión mortal, el menor de 17 años, esta demorado en una dependencia especial, con la supervisión del Juzgado de Familia y Minoridad Nº1, a cargo del juez Fernando González.