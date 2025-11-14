Mañana gran choque de Camioneros

La quinta fecha de la Zona 2 Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol se disputará de forma íntegra el día sábado. Aquí en esta ciudad habrá un choque fuerte de Camioneros, los dos elencos que pugnan por avanzar de fase; mientras que en Ushuaia un ya eliminado Mercantil buscará sus primeros puntos ante un necesitado Unión Santiago que quiere recuperar el segundo puesto.

RIO GRANDE.- Desde las 19:00 en esta ciudad el match se jugará en la cancha del Centro Deportivo Municipal y los encargados de impartir justicia serán Carlos Lazarte, Julio Mereles y Guillermo Cok; el choque en Ushuaia se jugará desde las 18:00 en el Hugo Lumbreras y será orientado por Luciano Machuca, secundado por Javier Ramírez y Santiago Martínez.

El Verde riograndense, con tan sólo un punto, logrará el objetivo de ganar la Zona 2 y avanzar directamente a la tercera fase, aunque por la forma en la cual salen a jugar los partidos los dirigidos por Guillermo Vargas y Marcelo Llanes querrán seguir con el puntaje perfecto después de haber ganado los primeros cuatro juegos del campeonato.

El regreso de Misael Sueldo es casi un hecho tras cumplir las dos fechas de suspensión que recibió, justamente ante este mismo rival; mientras que la duda es Mauricio Bravo, otro de los refuerzos del norte, tras el golpe que recibió en la rodilla el domingo pasado y que lo obligó a abandonar la cancha.

Ayer también probaron a Gino Carbonell y a Michael Ombrosi, otros dos titulares que no fueron de la partida el domingo pasado y que serán probados nuevamente hoy cuando el Verde local realice su último entrenamiento. Camioneros quiere ser el mejor primero de la Patagonia y por ello va por los seis puntos restantes para lograrlo.

El Verde ushuaiense quiere dar el batacazo y ganar en el Cacho Barrientos, no sólo con la esperanza de acercarse a su homónimo en la tabla y casi asegurarse el segundo lugar, sino con la chance lejana pero chance al fin, de ser el mejor del Grupo.

Unión Santiago está necesitado de una victoria en la capital provincial y viajará con un conjunto más competitivo que el que logró reunir el fin de semana pasado; a los dirigidos por Fredy Miranda no les queda otra que ganar, si es por muchos goles de diferencia mejor, y esperar una mano del otro representativo de Río Grande.

Si esto sucede, llegarán a la fecha final con chances de ser segundos del grupo y tener una chance de acceder a la segunda fase del Torneo, no será sencillo pero debe aferrarse a esa ilusión para seguir en carrera.

Por todos estos motivos, la fecha de mañana será clave y atractiva para todos aquellos que siguen las acciones de la Zona 2 Patagónica.

Posiciones – Zona 2

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Camioneros RG 12 4 4 0 0 20 1

2° Camioneros Ush 7 4 2 1 1 7 4

3° Unión Santiago 4 4 1 1 2 5 10

4° Mercantil Ush 0 4 0 0 4 0 17

Goleadores

Jugadores Clubes Tantos

Michael Ombrosi Camioneros RG 4

Ismael Monte Camioneros RG 3

Gastón Cornejo Unión Santiago 3

Luciano Salazar Camioneros RG 3

Jonatan Torres Camioneros RG 3

Lucas Cejas Camioneros RG 2

Brandon Espinoza Camioneros Ush. 2

Jeremías Ponce Camioneros RG 2

Zacarías Romero Camioneros RG 2

Alan Barría Camioneros RG 1

Franco Bueno Camioneros Ush 1

Marcelo Casasola Camioneros Ush. 1

Néstor Cruz Unión Santiago 1

Alejandro Maddonni Camioneros Ush. 1

Joaquín Mansilla Camioneros Ush. 1

Gabriel Morinigo Unión Santiago 1

Felipe Reynoso Camioneros Ush. 1