Mañana, Curso de Arbitraje

Este viernes 30, de 15:00 a 19:00, en el Centro Cultural Lisandro Nicéforo Alem (avenida Belgrano y Alberdi) comenzará el Curso de Iniciación Arbitral, con formación teórica y práctica. El mismo estará a cargo del riograndense Julián Cubilla, quien se formó como Arbitro Nacional en Rosario.

RIO GRANDE.- La actividad, que es organizada por la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHanTdF), proseguirá el sábado 31, de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00, en el aledaño Polideportivo Municipal “Alejandro Guata Navarro”, concluyendo al día siguiente, en el mismo espacio y horarios.