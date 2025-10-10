Mañana cruzan a Santa Cruz

A las 7:00 del sábado está prevista la partida de la delegación de la Asociación Fueguina de Boxeo, que del lunes 13 al sábado 18 competirá en el Campeonato Nacional Amateur (Mayores masculino), en Puerto Deseado (Santa Cruz).

RIO GRANDE.- La integran Sebastián Avalos (64), Yonathan Flores (69), Luciano Córdoba (75), Maximiliano Salinas (91) y Brayan Ruarte (+91).

Asimismo, con motivo de recaudar fondos, hoy habrá una venta de locro (1 porción, $ 10.000; 2 porciones, $ 15.000). Será en Intevu 12 B, Casa 89 (avenida Belgrano casi José Hernández).